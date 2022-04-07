• 07 Nisan 2022 - 17:22 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı paylaştı! Fotoğraftaki detay dikkat çekti...
Son dönemde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kızı Melisa'yla maçtan bir kare paylaştı. Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler yine Şeyma Subaşı'yı topa tuttu.
• 07 Nisan 2022 - 17:22 • Son Güncelleme:
1
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra kızı Melisa'ya pozlarını artırdı.
3
Melisa Ilıcalı'nın protez tırnakları sosyal medyada eleştiri topladı. Acun Ilıcalı'nın kızının tırnaklarını görenler Şeyma Subaşı'nı topa tuttu.
4