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MagazinŞeyma Subaşı kızı Melisa'yı paylaştı! Fotoğraftaki detay dikkat çekti...
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı paylaştı! Fotoğraftaki detay dikkat çekti...
• 07 Nisan 2022 - 17:22 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı paylaştı! Fotoğraftaki detay dikkat çekti...

Son dönemde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kızı Melisa'yla maçtan bir kare paylaştı. Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler yine Şeyma Subaşı'yı topa tuttu.

• 07 Nisan 2022 - 17:22 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı kızı Melisayı paylaştı Fotoğraftaki detay dikkat çekti...
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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra kızı Melisa'ya pozlarını artırdı.

2Şeyma Subaşı kızı Melisayı paylaştı Fotoğraftaki detay dikkat çekti...

Hakan Sabancı ile adı aşk iddialarına karışan Şeyma Subaşı kızı Melisa'yla birlikte gittiği basketbol maçından fotoğraflar paylaştı.

3Şeyma Subaşı kızı Melisayı paylaştı Fotoğraftaki detay dikkat çekti...

Melisa Ilıcalı'nın protez tırnakları sosyal medyada eleştiri topladı. Acun Ilıcalı'nın kızının tırnaklarını görenler Şeyma Subaşı'nı topa tuttu.

4Şeyma Subaşı kızı Melisayı paylaştı Fotoğraftaki detay dikkat çekti...

Subaşı'na, "O yaşta tırnak işlerine nereden özeniyor acaba?", "Çocuktaki o tırnaklar ne ya" yorumları yağdı.

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