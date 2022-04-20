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MagazinŞeyma Subaşı hakkında şok iddia! Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...
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• 20 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı hakkında şok iddia! Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...

Son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den de ayrılan Şeyma Subaşı, para kazanmak için alternatif bir yol buldu. Subaşı, eski sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıp yerine replika ürünler alıyor.

• 20 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı hakkında şok iddia Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.

2Şeyma Subaşı hakkında şok iddia Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...

Hatta Ilıcalı da bu durumu "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi" diyerek doğrulamıştı.

3Şeyma Subaşı hakkında şok iddia Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...

Takvim'de yer alan habere göre, Mısırlı sevgilisinden de ayrılan Şeyma, para kazanmanın yolunu buldu.

4Şeyma Subaşı hakkında şok iddia Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...

Genç kadın, Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı.

5Şeyma Subaşı hakkında şok iddia Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...

İkinci el lüks ürünler alan mağaza ile internet sitelerine onlarca kıyafet ile aksesuar sattığı konuşulan Şeyma Subaşı, yerine ise replika ürünler satın alıyor.

6MİLYONLUK HEDİYE

MİLYONLUK HEDİYE

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma'ya hediyelerinden biri de Hermes'in fiyatı 1 milyon TL'yi bulan bu çantasıydı. İddiaya göre Şeyma'nın sattığı ürünlerden biri de işte bu Hermes Birkin.

7Şeyma Subaşı hakkında şok iddia Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...

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