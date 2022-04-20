• 20 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı hakkında şok iddia! Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...
Son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den de ayrılan Şeyma Subaşı, para kazanmak için alternatif bir yol buldu. Subaşı, eski sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıp yerine replika ürünler alıyor.
• 20 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
1
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.
3
4
6