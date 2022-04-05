Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı! Kıyafeti bakın neye benzetildi...
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü model Şevval Şahin, son paylaşımında da tercih ettiği kombinle gündeme geldi. Bakın takipçileri Şevval Şahin'in kıyafetini neye benzetti?
Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin, uçak yolculuğundan yoruldu. Bir aydır İstanbul’da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:
Genç model, "Seyahat etmekten yoruldum Paris'e bile gidemiyorum" şeklindeki mesajının yanlış anlaşıldığını savunup, "Demek istediğim; İstanbul'da olmaktan çok mutluyum, şu an zırt pırt uçmak insanı yoruyor. Şu an sabit kalmak bana faydalı. Öyle bir şey demedim. Sosyal medyadaki yorumları okumuyorum, eskiden okurdum" şeklinde konuştu.
Bir diğer taraftan da kombini beğenmeyen takipçileri, 'Bu kıyafet olmamış', 'O kotla o üst ne alaka', 'Saç bantları giysi mi oluyor' tarzında yorumlar yaptı.
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti.
Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yapmıştı. Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.