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MagazinŞevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı! Kıyafeti bakın neye benzetildi...
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• 05 Nisan 2022 - 12:14 • Son Güncelleme:

Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı! Kıyafeti bakın neye benzetildi...

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü model Şevval Şahin, son paylaşımında da tercih ettiği kombinle gündeme geldi. Bakın takipçileri Şevval Şahin'in kıyafetini neye benzetti?

• 05 Nisan 2022 - 12:14 • Son Güncelleme:
1Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı Kıyafeti bakın neye benzetildi...
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Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin, uçak yolculuğundan yoruldu. Bir aydır İstanbul’da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

2Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı Kıyafeti bakın neye benzetildi...

"İstanbul’da olmak iyi geldi. Bayağı keyifliyim. Yeni projeler var. Onları planlıyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zırt pırt uçmak beni yormuş. Bir süre bir yerde sabit kalmak istediğim için geçen hafta Paris’e bile gitmedim."

3Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı Kıyafeti bakın neye benzetildi...

Şevval Şahin, önceki gün izleyici olarak katıldığı Nihan Peker defilesinde objektiflere yansıdı. İş için İstanbul'a geldiğini ve köy okullarına yardımda bulunduğu söyleyen Şahin şöyle konuştu:

4Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı Kıyafeti bakın neye benzetildi...

"İşlerimle uğraşıyorum, bir süredir İstanbul'dayım güzel birkaç proje var onları değerlendiriyorum ve burada olmaktan keyif duyuyorum. Yardımda bulunduğum yerlere gidemedim, kitap yolladım ama nisan ayında Mardin'e gidip orada kütüphane yaptırmak istiyorum" dedi.

5Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı Kıyafeti bakın neye benzetildi...

Genç model, "Seyahat etmekten yoruldum Paris'e bile gidemiyorum" şeklindeki mesajının yanlış anlaşıldığını savunup, "Demek istediğim; İstanbul'da olmaktan çok mutluyum, şu an zırt pırt uçmak insanı yoruyor. Şu an sabit kalmak bana faydalı. Öyle bir şey demedim. Sosyal medyadaki yorumları okumuyorum, eskiden okurdum" şeklinde konuştu.

6Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı Kıyafeti bakın neye benzetildi...

Tarzıyla da dikkat çeken Şevval Şahin, bu defa kombiniyle adından söz ettirdi. Şahin'in tercih ettiği üst hakkında, 'Çok tarz bir üst', 'Senden moda tasarımcısı olur' gibi yorumlar yapıldı.

7Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı Kıyafeti bakın neye benzetildi...

Bir diğer taraftan da kombini beğenmeyen takipçileri, 'Bu kıyafet olmamış', 'O kotla o üst ne alaka', 'Saç bantları giysi mi oluyor' tarzında yorumlar yaptı.

8TÜRKİYENİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti.

9Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı Kıyafeti bakın neye benzetildi...

Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yapmıştı. Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.

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