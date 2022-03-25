Sevda Erginci'den evlilik açıklaması: İhtiyaç duymuyoruz!

Sevgilisi Yılmaz Kunt ile barışarak ilişkilerine devam etme kararı aldıkları bilinen oyuncu, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.