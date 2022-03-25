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MagazinSevda Erginci'den evlilik açıklaması: İhtiyaç duymuyoruz!
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• 25 Mart 2022 - 12:28 • Son Güncelleme:

Sevda Erginci'den evlilik açıklaması: İhtiyaç duymuyoruz!

Başrolünde yer aldığı 'Elkızı' dizisi final yapan Sevda Erginci (28), önceki akşam Bebek'teydi. Yılmaz Kunt'un (27) sosyal medyada gündem olan ifşa mesajları sonrası ilişkisini bitirdiği konuşulan oyuncunun, kısa süre sonra barışma kararı alması dikkat çekmişti. Ayrılık sebebi hakkında ilk kez konuşan Erginci, 'evlilik' sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

• 25 Mart 2022 - 12:28 • Son Güncelleme:
1Sevda Erginciden evlilik açıklaması: İhtiyaç duymuyoruz
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Temmuz 2021'de "Sevda Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı, üç yıllık sevgilisi ve meslektaşı Yılmaz Kunt’un ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı" şeklindeki haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

2BAŞKASIYLA NİŞANLI OLDUĞUN HALDE...

"BAŞKASIYLA NİŞANLI OLDUĞUN HALDE..."

Avukat Seray Öztürk, Kunt’tan geldiğini iddia ettiği mesajlaşları Instagram'da yayınlamıştı. Öztürk, “Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?” mesajını paylaşmıştı.

3İFŞA AYRILIK GETİRDİ İDDİASI

'İFŞA AYRILIK GETİRDİ' İDDİASI!

İlerleyen saatlerde Seray Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hack’lendiğini belirtmişti. Özel mesajların hacker’lar tarafından ifşa edildiğini savunan avukat, yasal yollara başvuracağını ifade etmişti. Çıkan ifşa haberlerinin ardından uzun süredir aşk yaşayan Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, sosyal medyada takipleşmeyi bırakmış ve ilişkilerine nokta koymuştu.

4İKİ AY SONRA BARIŞTILAR

İKİ AY SONRA BARIŞTILAR

Ünlü çiftin ayrılığı sadece iki ay sürmüştü. Muğla Akyaka'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen oyunculara, İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal'ın da eşlik ettiği öğrenilmişti.

5SOSYAL MEDYADA YANSITILDIĞI GİBİ DEĞİL

"SOSYAL MEDYADA YANSITILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Sevda Erginci, geçtiğimiz gün Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Tiyatro oyunlarında sahne aldığını söyleyen Erginci “Dizi projelerini okuyoruz, bir yandan tiyatroya devam ediyorum. Yaz aylarında bir dizi projesi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

6Sevda Erginciden evlilik açıklaması: İhtiyaç duymuyoruz

Sevgilisi Yılmaz Kunt ile barışarak ilişkilerine devam etme kararı aldıkları bilinen oyuncu, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

7ZATEN BİRLİKTE YAŞIYORUZ

"ZATEN BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Muhabirlerin “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna 28 yaşındaki güzel, “Şu an için öyle bir durum yok. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz şu an, zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin de öyle evlenin baskısı yok, onun için şu an çok mutluyuz" yanıtını verdi.

Kaynak: Hüseyin Altun / Milliyet

8Sevda Erginciden evlilik açıklaması: İhtiyaç duymuyoruz
9Sevda Erginciden evlilik açıklaması: İhtiyaç duymuyoruz
10Sevda Erginciden evlilik açıklaması: İhtiyaç duymuyoruz

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