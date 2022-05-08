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MagazinSerenay Sarıkaya'dan duygulandıran paylaşım! Yorum ve beğeni yağdı...
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• 08 Mayıs 2022 - 17:34 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'dan duygulandıran paylaşım! Yorum ve beğeni yağdı...

Oyuncu Serenay Sarıkaya, anneler günü için Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini duygulandırdı. Sarıkaya'ya yapılan "Babası annesine çok çektirmiş" yorumu ise dikkat çekti.

• 08 Mayıs 2022 - 17:34 • Son Güncelleme:
1Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, anneler gününe özel eski bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşarak, duygu dolu notunu ekledi.

2Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...

Oyunculuğunun yanı sıra, dans ve enerjisiyle sevenlerini kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, başarılı performanslarını sürdürmeye devam ediyor.

3Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...

Alice müzikali ile devam eden yolculuğunda oyunculuğa kısa bir ara veren Sarıkaya, şimdilerde kendisine gelen projeleri değerlendiriyor.

4Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...

Günlük yaşamında annesiyle sık sık vakit geçiren ünlü oyuncu, bu defa anneler günü paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı.

5Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...

Genelde annesiyle görülen ve babasından pek söz etmeyen ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafla annesine olan hayranlığını dile getirdi.

6Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Annemle en sevdiğim fotoğrafım. Senelerce apple watch’ımın arka planıydı bu fotoğraf. Anneeeeeeee diye bağırdığımda yavrummm diye dünyayı durduran kadın, en sevdiğim yol arkadaşım…

7Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...

"İyi ki… Anneler günün kutlu olsun. Tüm annelerin, anne adaylarının, gönüllü annelerin, hayvan sahiplerinin, dünyayı daha yaşanası bir yer yapmak için çaba gösteren herkesin anneler günü kutlu olsun!! İyi ki varsınız…" ifadelerine yer verdi.

8Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...

Sarıkaya'nın anneler günü paylaşımı takipçilerini duygulandırırken, "Ah canım serenay... Ben de bilirim annenin hem ana hem baba olmasını... Hiç babanı paylaşmadın. Sanırım babası annesine çok çektirmiş" şeklinde gelen yorum dikkat çekti.

9Serenay Sarıkayadan duygulandıran paylaşım Yorum ve beğeni yağdı...

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