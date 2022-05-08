• 08 Mayıs 2022 - 17:34 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'dan duygulandıran paylaşım! Yorum ve beğeni yağdı...
Oyuncu Serenay Sarıkaya, anneler günü için Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini duygulandırdı. Sarıkaya'ya yapılan "Babası annesine çok çektirmiş" yorumu ise dikkat çekti.
• 08 Mayıs 2022 - 17:34 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, anneler gününe özel eski bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşarak, duygu dolu notunu ekledi.
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Günlük yaşamında annesiyle sık sık vakit geçiren ünlü oyuncu, bu defa anneler günü paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı.
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Sarıkaya'nın anneler günü paylaşımı takipçilerini duygulandırırken, "Ah canım serenay... Ben de bilirim annenin hem ana hem baba olmasını... Hiç babanı paylaşmadın. Sanırım babası annesine çok çektirmiş" şeklinde gelen yorum dikkat çekti.