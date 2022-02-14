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MagazinSerel Yereli yine konuşuldu! Transparan sütyeniyle paylaştı...
HaberlerMagazin Haberleri Serel Yereli yine konuşuldu! Transparan sütyeniyle paylaştı...
• 14 Şubat 2022 - 12:45 • Son Güncelleme:

Serel Yereli yine konuşuldu! Transparan sütyeniyle paylaştı...

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip şarkıcılığa soyunan ve Londra'ya yerleşen Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki Yereli, pembe transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

• 14 Şubat 2022 - 12:45 • Son Güncelleme:
1Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...
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Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara veren Serel Yereli, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki Yereli, pembe transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

2Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

3Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

26 yaşındaki Yereli, son olarak sosyal medya hesabından sık sık yaptığı nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

4TRANSPARAN SÜTYEN GİYDİ

TRANSPARAN SÜTYEN GİYDİ!

Pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

5Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Yereli'nin bu paylaşımına 'TR’ye çok fazlasınız. Sanırım o yüzden yurt dışında yaşıyorsunuz.' , 'Bugün bize bir sürpriz mi yaptın sen' , 'Pembe alev yok mu yaaa' , 'Pink panter' gibi yorumlar geldi.

6Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Oyuncu olarak başladığı kariyerinde müzik eğitimi almak üzere yurt dışına çıkan ve burada yaptığı çalışmalarla kariyerinde yeni basamaklar tırmanan Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

7Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli, İngiltere’de yaşıyor.

8Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, iç çamaşırlı pozuyla da dikkat çekti.

9Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Banyoda küvetin kenarına oturan ve siyah küloduyla aynadan fotoğraf çeken Serel Yereli paylaşımına ise "Deniz kenarında kafayı çektik" notunu düştü.

10SEREL YERELİ KİMDİR

SEREL YERELİ KİMDİR?

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.

11Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Londra‘da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Serel Yereli hâlâ Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır.

12Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi adlı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ödül kazanmış. Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira‘nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi.

13Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 4 dil bilmektedir. Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu‘ndan oyunculuk eğitimi aldı.

14Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin‘in yaptığı “Bodrum Masalı” adlı dizide Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Kaan Çakır, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi birlikte oynadı.

15Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...
16Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

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