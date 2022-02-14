Serel Yereli yine konuşuldu! Transparan sütyeniyle paylaştı...
Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip şarkıcılığa soyunan ve Londra'ya yerleşen Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki Yereli, pembe transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara veren Serel Yereli, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki Yereli, pembe transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, iç çamaşırlı pozuyla da dikkat çekti.
SEREL YERELİ KİMDİR?
Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.
Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi adlı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ödül kazanmış. Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira‘nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi.
18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin‘in yaptığı “Bodrum Masalı” adlı dizide Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Kaan Çakır, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi birlikte oynadı.