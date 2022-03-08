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MagazinSerel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı!
HaberlerMagazin Haberleri Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı!
• 08 Mart 2022 - 11:45 • Son Güncelleme:

Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı!

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip müzik ile ilgilenen Serel Yereli, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 26 yaşındaki Yereli, pembe transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

• 08 Mart 2022 - 11:45 • Son Güncelleme:
1Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı
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Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

2Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

26 yaşındaki Yereli, klip çekimi için kamera karşısına geçti.

3Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

Oyuncu Serel Yereli klip çekiminden kamera arkası görüntülerini paylaştı.

4Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

Yereli, "İnanılmaz bir ekiple ilk klibimin bazı sahne arkası görüntülerini çektik" notuyla paylaştı.

5Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

Mavi dantelli mayosuyla göz kamaştıran 26 yaşındaki güzele yorum ve beğeni yağdı.

6Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

Serel Yereli'ye "Yaktın geçtin, bir numarasın, sen bu yolda en iyisi olacaksın en iyi yerlerde sahne alacaksın ,dünya güzeli" gibi yorumlar geldi.

7Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

Yereli daha sonra kıyafet değiştirip başka sahnelerin çekildiği anları da takipçileriyle paylaştı.

8Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

O eğlenceli anları Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Yereli kostüm seçimleriyle yine çok cesurdu.

9Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı
10TRANSPARAN SÜTYENİ OLAY OLDU

TRANSPARAN SÜTYENİ OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

11SEREL YERELİ KİMDİR

SEREL YERELİ KİMDİR?

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.

12Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

Londra‘da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Serel Yereli hâlâ Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır.

13Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisi adlı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ödül kazanmış. Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira‘nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi.

14Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 4 dil bilmektedir. Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu‘ndan oyunculuk eğitimi aldı.

15Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin‘in yaptığı “Bodrum Masalı” adlı dizide Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Kaan Çakır, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi birlikte oynadı.

16Serel Yereli klip çekiminden kareleri paylaştı,sosyal medya sallandı

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