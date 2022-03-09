İHA
• 09 Mart 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
Seray Sever’in acı günü! Gözyaşlarını tutamadı: 'Torununu görmek nasip olmadı'
Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever (70), Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ünlü oyuncu Seray Sever ise ayakta durmakta zorlandı.
İHA
• 09 Mart 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce korona virüse yakalandı. Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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