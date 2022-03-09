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MagazinSeray Sever’in acı günü! Gözyaşlarını tutamadı: 'Torununu görmek nasip olmadı'
HaberlerMagazin Haberleri Seray Sever’in acı günü! Gözyaşlarını tutamadı: 'Torununu görmek nasip olmadı'
İHA
• 09 Mart 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:

Seray Sever’in acı günü! Gözyaşlarını tutamadı: 'Torununu görmek nasip olmadı'

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever (70), Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ünlü oyuncu Seray Sever ise ayakta durmakta zorlandı.

İHA
• 09 Mart 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
1Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce korona virüse yakalandı. Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

2Gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Eral Tamer Sever’in cenazesi Ortakent Mahallesi’nde bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

3Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı

Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı.

4Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı

Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

5Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı

Babasının mezarının yanına gelen Sever babasının mezarının başından ayrılmadı.

6Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı

2 bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

7“Torununu göremedi”

“Torununu göremedi”

Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu Seray Sever, babasının torunlarını göremediğini belirterek şunları söyledi:

8Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı

"Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul’da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm.

9Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı

En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı.

10Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı

Durumu iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık.

11Seray Sever’in acı günü Gözyaşlarını tutamadı: Torununu görmek nasip olmadı

Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin."

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