Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde
Seray Sever-Eray Sünbül çiftinin Sofia ve Alya adını verdikleri ikizleri, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede dünyaya geldi. Zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, "Cennet gerçekten annenin ayaklarının altında" derken, yaşadıklarını anlattı.
2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever 19 Nisan'da ikizlerini dünyaya getirdi. İkizlerine Sofia ve Alya isimlerini veren ve zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, yaşadıklarını anlattı.
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuş, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" demişti.
'34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR'
Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.