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MagazinSeray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde
HaberlerMagazin Haberleri Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde
• 27 Nisan 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:

Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

Seray Sever-Eray Sünbül çiftinin Sofia ve Alya adını verdikleri ikizleri, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede dünyaya geldi. Zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, "Cennet gerçekten annenin ayaklarının altında" derken, yaşadıklarını anlattı.

• 27 Nisan 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:
1Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde
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2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever 19 Nisan'da ikizlerini dünyaya getirdi. İkizlerine Sofia ve Alya isimlerini veren ve zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, yaşadıklarını anlattı.

2Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuş, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" demişti.

3Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı.

434ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR

'34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR'

Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.

5ONLAR ALLAHIN MUCİZELERİ

'ONLAR ALLAH'IN MUCİZELERİ'

Heyecan içerisinde olduğunu belirten Sever, "Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün ilk defa altını değiştirdim" ifadelerini kullandı.

6Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan başarılı sunucu, "Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah’ın mucizeleri" dedi.

7FOTOĞRAFLAR 40 GÜN SONRA

FOTOĞRAFLAR 40 GÜN SONRA

Öte yandan Seray Sever, bebeklerinin fotoğrafını 40 gün geçmeden yayınlamak istemediğini de sözlerine ekledi.

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Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

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