Sensibile'nin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terim'in '6' numaralı prensini istediler
Sensibile ile anlaşmaya varan ve tecrübeli Sportif Direktörün 40 kişilik oyuncu havuzundan 12 futbolcuyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz açıklamalarında bulunan Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in 1 yıldır peşinden koştuğu '6' numara için girişimlerde bulundu.
Galatasaray'da futbol takımının bu sezon beklenen performansı gösterememesi üzerine idareciler gelecek sezon için çalışmalara başladı. Başkan Burak Elmas ve idarecilerinin 2022-2023 sezonu için transfer girişimlerine hız verdiği öğrenildi. Galatasaray'ın sezon sonunda transfer etmek istediği ismi Fransızlar duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
Sarı-kırmızılı takımdaki kötü gidişat sonrasında ilk hamle teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırmak oldu. Başkan Burak Elmas ve idarecileri tecrübeli teknik adamın yerine Domenec Torrent'i göreve getirdi.
Fransız basınının önde gelen haber kuruluşlarından Foot Mercato; Galatasaray'ın Al Ahly forması giyen Aliou Dieng'i transfer etmek istediğini yazdı. Sarı-kırmızılıların girişimlere başladığı aktarıldı.