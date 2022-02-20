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GalatasaraySensibile'nin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terim'in '6' numaralı prensini istediler
HaberlerGalatasaray Haberleri Sensibile'nin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terim'in '6' numaralı prensini istediler
• 20 Şubat 2022 - 07:38 • Son Güncelleme:

Sensibile'nin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terim'in '6' numaralı prensini istediler

Sensibile ile anlaşmaya varan ve tecrübeli Sportif Direktörün 40 kişilik oyuncu havuzundan 12 futbolcuyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz açıklamalarında bulunan Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in 1 yıldır peşinden koştuğu '6' numara için girişimlerde bulundu.

• 20 Şubat 2022 - 07:38 • Son Güncelleme:
1Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler
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Galatasaray'da futbol takımının bu sezon beklenen performansı gösterememesi üzerine idareciler gelecek sezon için çalışmalara başladı. Başkan Burak Elmas ve idarecilerinin 2022-2023 sezonu için transfer girişimlerine hız verdiği öğrenildi. Galatasaray'ın sezon sonunda transfer etmek istediği ismi Fransızlar duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

Sarı-kırmızılı takımdaki kötü gidişat sonrasında ilk hamle teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırmak oldu. Başkan Burak Elmas ve idarecileri tecrübeli teknik adamın yerine Domenec Torrent'i göreve getirdi.

3Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas profesyonel destek almaya karar verdi. Burak Elmas, başkan danışmanlığı görevine dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getirdi. Tecrübeli ismin direktifleri gelecek sezon yapılanması konusunda belirleyici olacak.

4Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

Sarı-kırmızılı takımda futbol yapılanması konusunda son hamle Pasquale Sensibile oldu. İtalyan futbol adamının sportif direktörlük görevine getirildiği açıklandı. Galatasaray'da gelecek sezon yapılanması konusunda Sensibile de karar verecek.

5Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

Galatasaray'da tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Başkan Burak Elmas ve idarecileri gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımın orta sahaya transfer etmek istediği Fransız basını duyurdu.

6Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

Fransız basınının önde gelen haber kuruluşlarından Foot Mercato; Galatasaray'ın Al Ahly forması giyen Aliou Dieng'i transfer etmek istediğini yazdı. Sarı-kırmızılıların girişimlere başladığı aktarıldı.

7Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

24 yaşındaki Malili orta sahaya Championship ekibi Fulham ve Hollanda temsilcisi Ajax'ın da talip olduğu vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun transferi için 3 kulübün yarış halinde olduğu belirtildi.

8Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Aliou Dieng bu sezon Al Ahly formasıyla 13 resmi müsabakada süre aldı. 24 yaşındaki orta saha bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi.

9Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

Galatasaray'ın daha önce de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Aliou Dieng'in Al Ahly ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 24 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

10Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

Tecrübeli futbolcu şu ana kadar toplamda 20 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giydi. Aliou Dieng bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu daha önce Djoliba ve MC Alger takımlarında da oynadı.

11Sensibilenin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terimin 6 numaralı prensini istediler

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