Sensibile'nin 40 kişilik oyuncu havuzu var dediler Fatih Terim'in '6' numaralı prensini istediler

Galatasaray'ın daha önce de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Aliou Dieng'in Al Ahly ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 24 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.