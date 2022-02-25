• 25 Şubat 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı! 'Para karşılığında...'
Fenomen Selin Ciğerci 40 programında Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı. Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden öncesine dair sorulan bazı sorulardan ise rahatsız oldu. "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuna ne diyeceğini bilemeyen Selin Ciğerci soruyu pas geçti.
• 25 Şubat 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
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Cansu Canan Özgen’in programına katılan Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önceki dönemlerini ve şimdiki hayatını gözler önüne seren sorulara yanıt verdi. 40 programında soruları yanıtlayan Selin Ciğerci'ye oldukça iddialı sorular yöneltildi.
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Selin Ciğerci programda "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusun karşısında ne diyeceğini bilemedi. Selin Ciğerci "Pas" diyerek soruya yanıt vermedi.
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