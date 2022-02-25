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MagazinSelin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı! 'Para karşılığında...'
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• 25 Şubat 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:

Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı! 'Para karşılığında...'

Fenomen Selin Ciğerci 40 programında Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı. Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden öncesine dair sorulan bazı sorulardan ise rahatsız oldu. "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuna ne diyeceğini bilemeyen Selin Ciğerci soruyu pas geçti.

• 25 Şubat 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
1Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı Para karşılığında...
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Cansu Canan Özgen’in programına katılan Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önceki dönemlerini ve şimdiki hayatını gözler önüne seren sorulara yanıt verdi. 40 programında soruları yanıtlayan Selin Ciğerci'ye oldukça iddialı sorular yöneltildi.

2Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı Para karşılığında...

Selin Ciğerci programda "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusun karşısında ne diyeceğini bilemedi. Selin Ciğerci "Pas" diyerek soruya yanıt vermedi.

3Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı Para karşılığında...

Selin Ciğerci daha sonraki soruya odaklanmakta da zorlandı. Gelen soruya "Beynim o kadar gitti ki sizi anlamakta zorluk çekiyorum şu an" dedi.

4KERİMCAN DURMAZ YANITI

KERİMCAN DURMAZ YANITI

Selin Ciğerci eski dostu Kerimcan Durmaz'ın kendi hakkında konuşmasına dair sorulan sorulara da "Pas" yanıtını verdi.

5Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı Para karşılığında...

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci'nin eski halinden eser kalmadı. Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'ye hayranlarından beğeni yağıyor.

6Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı Para karşılığında...

Selin Ciğerci sporu bırakmıyor. Son olarak karın kaslarını göstermek için taytını aşağı çekerek bir selfie paylaşan Ciğerci paylaşımına da "Karın kaslarım merhaba demeye başladı" notunu düştü.

7YANITIYLA GÜNDEMDE

YANITIYLA GÜNDEMDE

Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen’in 40 sorusuna yanıt verdi. Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi:

"Böyle burada ceketli oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar."

8Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı Para karşılığında...

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