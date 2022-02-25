Selin Ciğerci o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı! 'Para karşılığında...'

YANITIYLA GÜNDEMDE

Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen’in 40 sorusuna yanıt verdi. Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi:



"Böyle burada ceketli oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar."