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MagazinSelin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı! Herkes "Selin nerede?" dedi
HaberlerMagazin Haberleri Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı! Herkes "Selin nerede?" dedi
• 15 Şubat 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı! Herkes "Selin nerede?" dedi

Kendini spora veren ve forma giren Selin Ciğerci yeniden barıştığı Gökhan Çıra ile Sevgililer Günü'nü kutladı. Kırmızı dekolteli elbisesiyle pozlar veren Ciğerci'yi görenler "Ne kadar değişik çıkmışsın" yorumlarında bulundu. Çoğu takipçi ise Selin Ciğerci'nin zayıflarken sevgilisinin kilo aldığını söyledi.

• 15 Şubat 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
1Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı Herkes Selin nerede dedi
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Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Dekolteli elbisesiyle pozlar veren Ciğerci'ye yorum yağdı. Boşanma sonrasına kendini spora veren ve diyet yapan Selin Ciğerci bir hayli değişmişti

2Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı Herkes Selin nerede dedi

. Ciğerci'nin son hali Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetildi.

3Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı Herkes Selin nerede dedi

Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra paylaşımlarında daha iddialı olmaya başladı. Sevgilisiyle 14 Şubat kutlayan Ciğerci romantik pozlarını paylaştı. Ciğerci'nin dekolteleri ve zayıflığı ise öne çıktı.

4Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı Herkes Selin nerede dedi

Selin Ciğerci'nin takipçileri "Ne kadar değişik çıkmışsın", "Selin nerede?", "Gökhan yanında şişman kalmış", "Gökhan galoş giymiş sandım" yorumlarında bulundu.

5Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı Herkes Selin nerede dedi

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