• 15 Şubat 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı! Herkes "Selin nerede?" dedi
Kendini spora veren ve forma giren Selin Ciğerci yeniden barıştığı Gökhan Çıra ile Sevgililer Günü'nü kutladı. Kırmızı dekolteli elbisesiyle pozlar veren Ciğerci'yi görenler "Ne kadar değişik çıkmışsın" yorumlarında bulundu. Çoğu takipçi ise Selin Ciğerci'nin zayıflarken sevgilisinin kilo aldığını söyledi.
• 15 Şubat 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
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Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Dekolteli elbisesiyle pozlar veren Ciğerci'ye yorum yağdı. Boşanma sonrasına kendini spora veren ve diyet yapan Selin Ciğerci bir hayli değişmişti
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Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra paylaşımlarında daha iddialı olmaya başladı. Sevgilisiyle 14 Şubat kutlayan Ciğerci romantik pozlarını paylaştı. Ciğerci'nin dekolteleri ve zayıflığı ise öne çıktı.
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