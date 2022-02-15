Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı! Herkes "Selin nerede?" dedi

Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Dekolteli elbisesiyle pozlar veren Ciğerci'ye yorum yağdı. Boşanma sonrasına kendini spora veren ve diyet yapan Selin Ciğerci bir hayli değişmişti