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MagazinSelin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...
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• 28 Şubat 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:

Selin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...

Kendini spora veren fenomen Selin Ciğerci son haliyle gündemde. Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile barıştıktan sonra da sporu bırakmadı ve 13 kilonun ardından çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci'nin son haline beğeni yağdı.

• 28 Şubat 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:
1Selin Ciğerci çenesini eritti Son görüntüsü olay oldu...
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Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra kendini spora veren ve bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci son haliyle gündem oldu. 13 kilo verdikten sonra kıyafetleri ve fit vücudu ile adından söz ettiren Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuyla neye uğradığını şaşırmıştı. Selin Ciğerci bu konuyu pas geçmiş ve üzerine de konuşmamıştı. Ciğerci, bu kez sosyal medyadan yaptığı estetikleri duyurdu.

2Selin Ciğerci çenesini eritti Son görüntüsü olay oldu...

Sosyal medyada Gökhan Çıra ile pozlarını paylaşan Selin Ciğerci imajını değiştirmekle kalmadı 13 kilonun ardından çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi.

3Selin Ciğerci çenesini eritti Son görüntüsü olay oldu...

Selin Ciğerci son haliyle ilgili paylaşım yapıp estetik itirafında bulundu.

4ASLA ÇAKTIRMADIM

"ASLA ÇAKTIRMADIM"

Selin Ciğerci şunları yazdı: "Çok uzun dediğiniz çenemi erittirdim, eski haline döndü ve gözlerimi yukarı çektirdim ip askı. Bunların hepsi geçen gün oldu. Asla çaktırmadım."

5Selin Ciğerci çenesini eritti Son görüntüsü olay oldu...

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