Selin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...

Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra kendini spora veren ve bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci son haliyle gündem oldu. 13 kilo verdikten sonra kıyafetleri ve fit vücudu ile adından söz ettiren Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuyla neye uğradığını şaşırmıştı. Selin Ciğerci bu konuyu pas geçmiş ve üzerine de konuşmamıştı. Ciğerci, bu kez sosyal medyadan yaptığı estetikleri duyurdu.