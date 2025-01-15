Selimiye Camisi'nin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor
Selimiye Camisi'nin yenilenen minber örtüsü, restorasyonun tamamlanmasının ardından yerine takılacak. Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Elif Cevher, 'Selimiye Camisi minber kapı örtüsünün birebir aynısını, tekrardan atölyemizde üretiyoruz. Restorasyonun ardından yapılacak açılışa yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.
AA
• 15 Ocak 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Ocak 2025 - 17:27 • Son Güncelleme: