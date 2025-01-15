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Selimiye Camisi'nin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor

Selimiye Camisi'nin yenilenen minber örtüsü, restorasyonun tamamlanmasının ardından yerine takılacak. Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Elif Cevher, 'Selimiye Camisi minber kapı örtüsünün birebir aynısını, tekrardan atölyemizde üretiyoruz. Restorasyonun ardından yapılacak açılışa yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.

AA
• 15 Ocak 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Ocak 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
1Selimiye Camisinin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Edirne'nin simgesi ve Osmanlı mimarisinin temel yapıtlarından biri olan Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

2Selimiye Camisinin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor

Caminin genelinde restorasyon devam ederken Olgunlaşma Enstitüsü de minber kapı örtüsünü hazırlıyor.Edirne Olgunlaşma Enstitüsü el nakışı usta öğreticileri, yaklaşık 100 yıl önce medrese hattatlarının hazırladığı örtünün benzerini yapıyor.

3Selimiye Camisinin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor

Geleneksel sim sırma tekniği kullanılarak yapılan bu özel çalışma, Selimiye Vakıf Müzesi'nde sergilenen orijinal eserin izlenmesiyle gerçekleştiriliyor.

4Selimiye Camisinin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Elif Cevher, AA muhabirine, Selimiye Camisi minber kapı örtüsü yapım işinin nakış atölyesinde yapıldığını söyledi.

5Selimiye Camisinin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor

Çalışmayı "Selimiye'den Yansımalar Teması" kapsamında yaptıklarını anlatan Cevher, "Selimiye Camisi minber kapı örtüsünün birebir aynısını, tekrardan atölyemizde üretiyoruz.

6Selimiye Camisinin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor

Restorasyonun ardından yapılacak açılışa yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

7Selimiye Camisinin yenilenen minber örtüsü kadınların elinde hayat buluyor

Usta öğretici Nermin Bayrak ise örtünün yapımında kadife kumaş üzerine sim sırma tekniği kullandıklarını anlattı. Bayrak, el emeği ürettikleri minber kapı örtüsünün yıllarca Selimiye Camisi'nde yer alacağını kaydetti.