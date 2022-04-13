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MagazinSelena Gomez'den eleştirilere yanıt: Umursamıyorum!
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• 13 Nisan 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:

Selena Gomez'den eleştirilere yanıt: Umursamıyorum!

Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen 29 yaşındaki ünlü şarkıcı Selena Gomez, yayınladığı video ile yorumları umursamadığını ve her haliyle kendini kabul ettiğini açıkladı.

• 13 Nisan 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
1Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum
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Geçtiğimiz aylarda Oscar Ödül Töreni'nin bir nevi provası olarak nitelendirilen SAG Ödülleri Töreni'nde boy gösteren Selena Gomez, şıklığı ile kırmızı halıya damga vurmuştu.

2Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum

Oscar de la Renta imzalı siyah bir elbise giyen ünlü isim, stilini stiletto ayakkabıları ve 1 milyon dolar değerinde Bulgari imzalı bir kolye ile tamamlamıştı.

3SELENANIN TALİHSİZ ANLARI

SELENA'NIN TALİHSİZ ANLARI

Ancak Gomez, kırmızı halıda bir talihsizlik yaşamış ve düşmüştü. Düştükten sonra ise ayakkabılarını eline almıştı. Hayranlar ise yıldızın ayakkabılardan vazgeçme kararını hemen fark etti ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

4Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum

Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü isme; "Selena'nın en büyük ünlülerden bazılarının önünde çıplak ayakla dolaşması, aslında yapabileceği en Selena Gomez davranışı “Selena Gomez, SAG ödüllerinde yalınayak sunum yapıyor ve buna bayılıyorum" gibi yorumlar yapmıştı.

5Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum

Şu sıralar TikTok’u aktif bir şekilde kullanan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, değişen vücudu ve aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi.

6Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum

29 yaşındaki şarkıcı zayıf kalmaya çalıştığını ama canı bir şeyler yemek istediğinde kendine engel olmadığını ve yiyeceklerin tadını çıkardığını belirtti.

7KİLOMU UMURSAMIYORUM

"KİLOMU UMURSAMIYORUM"

“Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak” açıklamasında bulunan Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.

8Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum

'Çok zayıfsın, çok kilolusun, bu sana küçük gelmiş’ gibi yorumları artık umursamadığını belirten Gomez, “Ben bu halimle mükemmelim” diyerek tüm eleştirileri yok saydığını vurguladı.

9Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum
10Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum
11Selena Gomezden eleştirilere yanıt: Umursamıyorum

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Selena Gomez'den eleştirilere yanıt: Umursamıyorum!

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