• 13 Nisan 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
Selena Gomez'den eleştirilere yanıt: Umursamıyorum!
Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen 29 yaşındaki ünlü şarkıcı Selena Gomez, yayınladığı video ile yorumları umursamadığını ve her haliyle kendini kabul ettiğini açıkladı.
• 13 Nisan 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda Oscar Ödül Töreni'nin bir nevi provası olarak nitelendirilen SAG Ödülleri Töreni'nde boy gösteren Selena Gomez, şıklığı ile kırmızı halıya damga vurmuştu.
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"KİLOMU UMURSAMIYORUM"
“Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak” açıklamasında bulunan Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.