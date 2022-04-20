Selen Görgüzel 'Emre' ismini sildirdi!
Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini 18 Mart tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Nüfus Müdürlüğü ile ilgili yeni bir mahkeme haberleriyle gündeme geldi.
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği geçtiğimiz ay bitti. Avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvuran 55 yaşındaki yönetmen, eşine ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı. Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.
"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"
Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu gönderiyi kendi hesabında paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.
MAHKEME, GÖRGÜZEL'İN TALEBİNİ HAKLI BULDU
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Selen Görgüzel, nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin düzeltilmesi için dava açtı. Avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran oyuncu, ‘Emre’ ismini kullanmadığını ve erkek ismi olması nedeniyle resmi işlemlerde sıkıntı yaşadığını belirtti.