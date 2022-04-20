Selen Görgüzel 'Emre' ismini sildirdi!

"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"

Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu gönderiyi kendi hesabında paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.