Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSelen Görgüzel 'Emre' ismini sildirdi!
HaberlerMagazin Haberleri Selen Görgüzel 'Emre' ismini sildirdi!
• 20 Nisan 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:

Selen Görgüzel 'Emre' ismini sildirdi!

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini 18 Mart tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Nüfus Müdürlüğü ile ilgili yeni bir mahkeme haberleriyle gündeme geldi.

• 20 Nisan 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
1Selen Görgüzel Emre ismini sildirdi
ABONE OL

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği geçtiğimiz ay bitti. Avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvuran 55 yaşındaki yönetmen, eşine ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı. Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.

2Selen Görgüzel Emre ismini sildirdi

Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.

3UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK

"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"

Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu gönderiyi kendi hesabında paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

4Selen Görgüzel Emre ismini sildirdi

Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çift, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.

5MAHKEME, GÖRGÜZELİN TALEBİNİ HAKLI BULDU

MAHKEME, GÖRGÜZEL'İN TALEBİNİ HAKLI BULDU

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Selen Görgüzel, nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin düzeltilmesi için dava açtı. Avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran oyuncu, ‘Emre’ ismini kullanmadığını ve erkek ismi olması nedeniyle resmi işlemlerde sıkıntı yaşadığını belirtti.

6Selen Görgüzel Emre ismini sildirdi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Selen Görgüzel ve avukatı Şeyda Yıldırım ile nüfus müdürlüğü temsilcisi katıldı. Mahkeme, Görgüzel’in talebini haklı buldu ve nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin ‘Selen’ olarak düzeltilmesine karar verdi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Selen Görgüzel 'Emre' ismini sildirdi!

Selen Görgüzel 'Emre' ismini sildirdi!

Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti! Stiline yorum yağdı...

Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti! Stiline yorum yağdı...

Şeyma Subaşı hakkında şok iddia! Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...

Şeyma Subaşı hakkında şok iddia! Para kazanmak için bakın ne yapıyormuş...

Neslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"

Neslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"