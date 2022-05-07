• 07 Mayıs 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
Selami Şahin'in torun özlemi! 'İnşallah yakında oğlum evlenir'
Usta sanatçı Selami Şahin'in 37 yaşındaki müzisyen oğlu Lider Şahin, Şubat 2021'den beri Miss Turkey 2015 yarışmasının birincisi Ecem Çırpan ile aşk yaşıyor. Önceki gün şarkıcı Burcu Güneş ile Maslak'ta bir mekanda konuklarına müzik ziyafeti sunan Selami Şahin, konser öncesi torun özlemini dile getirdi.
• 07 Mayıs 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
1
Selami Şahin ve Burcu Güneş, önceki akşam birlikte sahne aldılar. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, herkesin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladılar.
3
4
6
'SENİNLE BAŞIM DERTTE'YE BÜYÜK İLGİ
Sahneye ilk olarak pembe uzun bir elbiseyle çıkan Burcu Güneş, şarkılarını salonu dolduran misafirlerle beraber seslendirdi. Gecenin finalinde ise sevenleriyle buluşan Selemi Şahin, programına klasik halina gelen 'Seninle Başım Dertte' şarkısıyla başlayarak, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.
7
8
"HER ZAMAN ECEM'İN YANINDAYIM"
Aşkları doludizgin devam eden Lider Şahin ile Ecem Çırpan, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.
9
10