Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSelami Şahin'in torun özlemi! 'İnşallah yakında oğlum evlenir'
HaberlerMagazin Haberleri Selami Şahin'in torun özlemi! 'İnşallah yakında oğlum evlenir'
• 07 Mayıs 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:

Selami Şahin'in torun özlemi! 'İnşallah yakında oğlum evlenir'

Usta sanatçı Selami Şahin'in 37 yaşındaki müzisyen oğlu Lider Şahin, Şubat 2021'den beri Miss Turkey 2015 yarışmasının birincisi Ecem Çırpan ile aşk yaşıyor. Önceki gün şarkıcı Burcu Güneş ile Maslak'ta bir mekanda konuklarına müzik ziyafeti sunan Selami Şahin, konser öncesi torun özlemini dile getirdi.

• 07 Mayıs 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
1Selami Şahinin torun özlemi İnşallah yakında oğlum evlenir
ABONE OL

Selami Şahin ve Burcu Güneş, önceki akşam birlikte sahne aldılar. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, herkesin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladılar.

2Selami Şahinin torun özlemi İnşallah yakında oğlum evlenir

Şahin ve Güneş, "Ben Bir Kadın Sevdim şarkısını sahnede beraber seslendireceğiz, her zamanki gibi yine çok heyecanlıyız. Bu şarkı bizimle efsaneleşti, enerjisi dünyaya yayıldı. Şu anda hem film, hem dizi müziği olarak kullanılıyor" diyerek, heyecanlarını paylaştılar.

3ÇOCUKLARIMLA ARKADAŞ GİBİYİM

"ÇOCUKLARIMLA ARKADAŞ GİBİYİM"

1985 yılında Didem Şahin ile dünyaevine giren; Lider, Meryem ve Emirhan adında üç çocuğu olan usta sanatçı, muhabirlerin torun özlemiyle ilgili sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, şu açıklamayı yaptı:

4Selami Şahinin torun özlemi İnşallah yakında oğlum evlenir

"İnşallah yakında oğlum evlenir, bir torunum olur. 'Evlat fındık, torun fındık içi' derler, Allah hepimize nasip etsin. Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim.

5Selami Şahinin torun özlemi İnşallah yakında oğlum evlenir

'Evlen, boşan, evlenme' demem. Arkadaşız konuşuruz ama kararları kendileri verecek. Çünkü hayatlarını kendileri çiziyor."

6SENİNLE BAŞIM DERTTEYE BÜYÜK İLGİ

'SENİNLE BAŞIM DERTTE'YE BÜYÜK İLGİ

Sahneye ilk olarak pembe uzun bir elbiseyle çıkan Burcu Güneş, şarkılarını salonu dolduran misafirlerle beraber seslendirdi. Gecenin finalinde ise sevenleriyle buluşan Selemi Şahin, programına klasik halina gelen 'Seninle Başım Dertte' şarkısıyla başlayarak, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

7Selami Şahinin torun özlemi İnşallah yakında oğlum evlenir

Yaklaşık 2.5 saat boyunca sahnede kalan 73 yaşındaki sanatçı, Burcu Güneş'le birlikte 'Ben Bir Tek Kadın Adam Sevdim' şarkısına düet yaparak, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

8HER ZAMAN ECEMİN YANINDAYIM

"HER ZAMAN ECEM'İN YANINDAYIM"

Aşkları doludizgin devam eden Lider Şahin ile Ecem Çırpan, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

9Selami Şahinin torun özlemi İnşallah yakında oğlum evlenir

Ünlü çift, basın mensuplarının düğünle ilgili sorusuna, "Her şeyin hayırlısı, ailece görüşüyoruz" yanıtını vermişti.

10Selami Şahinin torun özlemi İnşallah yakında oğlum evlenir

37 yaşındaki şarkıcı, "Ecem'in işine karıştığınız oluyor mu?" sorusu üzerine, "Asla işine karışmam. Aksine destekçiyimdir. Ecem işini titizlikle, hakkıyla yapmaya çalışan bir kadın. Her zaman yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.

11Selami Şahinin torun özlemi İnşallah yakında oğlum evlenir

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ayşegül Yıldız makyajsız fotoğrafını paylaştı! Güzelliğine övgü yağdı

Ayşegül Yıldız makyajsız fotoğrafını paylaştı! Güzelliğine övgü yağdı

Selami Şahin'in torun özlemi! 'İnşallah yakında oğlum evlenir'

Selami Şahin'in torun özlemi! 'İnşallah yakında oğlum evlenir'

Elçin Sangu'nun bir erkekte tahammül edemediği şeyler! Dikkat çeken takıntısı...

Elçin Sangu'nun bir erkekte tahammül edemediği şeyler! Dikkat çeken takıntısı...

'Camdaki Kız'ın 'Levent'i Tuğrul Tülek'ten set pozu!

'Camdaki Kız'ın 'Levent'i Tuğrul Tülek'ten set pozu!