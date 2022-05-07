Selami Şahin'in torun özlemi! 'İnşallah yakında oğlum evlenir'

Şahin ve Güneş, "Ben Bir Kadın Sevdim şarkısını sahnede beraber seslendireceğiz, her zamanki gibi yine çok heyecanlıyız. Bu şarkı bizimle efsaneleşti, enerjisi dünyaya yayıldı. Şu anda hem film, hem dizi müziği olarak kullanılıyor" diyerek, heyecanlarını paylaştılar.