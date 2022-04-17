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MagazinSelahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...
HaberlerMagazin Haberleri Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...
• 17 Nisan 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...

'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile evlendi. Çiftin gelinlik ve damatlık tercihi ise sosyal medyayı ikiye böldü.

• 17 Nisan 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:
1Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...
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Oyuncu Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da dünya evine girdi. Anne-baba olmaya hazırlanan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

2Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...

Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşları ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

3Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...

Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

4Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...

Çiftin gelinlik ve damatlık seçimine, "Yüzleri çok tatlı ama bu kıyafet nedir ya?", "Ruhsar gibiler", "Ayin mi yapacaklar bu nasıl bir tören?" şeklinde yorumlar geldi.

5Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...

Ayrıca Lara Tümer'in belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

6BEBEK GELİYOR

BEBEK GELİYOR

İki yıldır aşk yaşayan Selahattin Paşalı ve Lara Tümer, şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geri sayıma başlayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

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