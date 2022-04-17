• 17 Nisan 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:
Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşıldı...
'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile evlendi. Çiftin gelinlik ve damatlık tercihi ise sosyal medyayı ikiye böldü.
• 17 Nisan 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da dünya evine girdi. Anne-baba olmaya hazırlanan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
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Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşları ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
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