Şehrin ilk kadın ahisi oldu: 10 yılda pastaneyi büyütüp kadın istihdamı sağladı

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Ahi seçilmenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Yaşar, "Çankırı'nın 39. ahisi ve aynı zamanda ilk kadın ahisi olarak seçildim. Sağ olsun büyüklerimiz böyle bir unvanı bize layık görmüşler. Taşınması gereken çok ağır bir unvan, çok güzel ama sorumlulukları da üzerinde olan bir unvan. Ahi olduktan sonra hayata daha farklı bakıyorsunuz, örnek seçilmiş bir insan ve esnaf olduğunuz için her konuda daha çok dikkat ediyor, daha güzel şeyler yapmaya ve verilen unvanın ağırlığını taşımaya çalışıyorsunuz. Çok güzel tepkiler aldım, çok güzel tebrik mesajları geldi. Bizzat ziyaret ettiler ve bu bizi çok gururlandırdı" diye konuştu.