Şehit polis Şeyda Yılmaz'a veda: Eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı

‘İZİN ALDIK GELECEKTİK, VATAN SAĞ OLSUN’

Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Semih Yılmaz üniforması ile gelerek şehit eşinin tabutuna sarıldı. Eşinin tabutunu öperek başını koyan Yılmaz, uzun süre gözyaşı döktü. Semih Yılmaz eşinin tabutuna sarılarak, “İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin, Sivas’ı” diyerek ağladı.