Şehit polis Şeyda Yılmaz'a veda: Eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurulan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin tabutunu sarılıp öpen Semih Yılmaz, “İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin, Sivas’ı” diyerek gözyaşı döktü.
Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
• 23 Eylül 2024 - 17:30 • Son Güncelleme:
Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
• 23 Eylül 2024 - 17:30 • Son Güncelleme: