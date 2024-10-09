Şehit polis memuru Şeyda Şahin'e hakaret eden şahsa jet iddianame! Paylaşımı yaptığını inkar etti
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında sosyal medya hesapları üzerinden 'Dünya bir pislikten temizlendi' şeklinde yorum yapan Uğur Bostan hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık şüpheli hakkında 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis talebinde bulundu.
• 09 Ekim 2024 - 15:54 • Son Güncelleme:
• 09 Ekim 2024 - 15:54 • Son Güncelleme: