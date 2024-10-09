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Şehit polis memuru Şeyda Şahin'e hakaret eden şahsa jet iddianame! Paylaşımı yaptığını inkar etti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında sosyal medya hesapları üzerinden 'Dünya bir pislikten temizlendi' şeklinde yorum yapan Uğur Bostan hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık şüpheli hakkında 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis talebinde bulundu.

• 09 Ekim 2024 - 15:54 • Son Güncelleme:
• 09 Ekim 2024 - 15:54 • Son Güncelleme:
1Şehit polis memuru Şeyda Şahine hakaret eden şahsa jet iddianame Paylaşımı yaptığını inkar etti

Ümraniye'de 23 Eylül'de motosiklet hırsızlığından yakalanan Yunus Emre Geçti karakoldan firar etmiş, ekipler Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direnip çıkan arbede sırasında bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açmıştı.

2Şehit polis memuru Şeyda Şahine hakaret eden şahsa jet iddianame Paylaşımı yaptığını inkar etti

Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hayatını kaybetmişti. 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı.

3Şehit polis memuru Şeyda Şahine hakaret eden şahsa jet iddianame Paylaşımı yaptığını inkar etti

Olayın ardından Uğur Bostan'ın, Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edildi.

4ŞEHİT POLİS MEMURUNA HAKARET PAYLAŞIMLARI

'ŞEHİT POLİS MEMURUNA HAKARET PAYLAŞIMLARI'

Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz'ın şikayetiyle şüpheli Uğur Bostan hakkında, soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmada şüphelinin çeşitli sosyal medya platformlarında şehit polis memurunun hatırasına yönelik fotoğrafların altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' ve 'Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş, şükür' şeklinde sözler sarfettiği tespit edildi.

5POLİSLERİ SEVMİYORUM

'POLİSLERİ SEVMİYORUM'

Uğur Bostan'ın çalışma arkadaşı Yeter Çelebi, "İşyerinde bulunduğum sırada garson olarak çalışan Uğur Bostan'ın, WhatsApp durumunda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' yazarak paylaşım yaptığını gördüm, gördükten sonra ekran görüntüsü aldım, Bostan zaman zaman polisleri sevmediğini söylüyordu" dedi.

6POLİSLERİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM

'POLİSLERİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM'

Çalışma arkadaşı Efe Anday ise, "İşyerinde bulunduğum sırada Uğur Bostan garson olarak çalışıyordu. Whatsapp durumunda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının altına 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' yazarak paylaşım yaptığını gördüm.

7Şehit polis memuru Şeyda Şahine hakaret eden şahsa jet iddianame Paylaşımı yaptığını inkar etti

Bostana, neden böyle bir paylaşım yaptığını sorduğumda, 'polisi sevmediğini, sevmek zorunda olmadığını' söyledi" şeklinde konuştu.

8PAYLAŞIMLARI YAPTIĞINI İNKAR ETTİ

'PAYLAŞIMLARI YAPTIĞINI İNKAR ETTİ

Şüpheli Uğur Bostan ise ifadesinde, WhatsApp uygulamasında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını ve paylaşıma 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' şeklinde not yazdığı yönündeki suçlamayı, Instagram hesabında da aynı şekilde 'Dünyadan bir pislik daha temizlenmiş. Şükür' yazılı paylaşımları yapmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

97 YIL 7 AYA KADAR HAPİS

'7 YIL 7 AYA KADAR HAPİS'

Savcılık, şüpheli Uğur Bostan'ın polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında yaptığı paylaşımlar üzerine, Şüpheli hakkında 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapsini talep etti.

10Şehit polis memuru Şeyda Şahine hakaret eden şahsa jet iddianame Paylaşımı yaptığını inkar etti