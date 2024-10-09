Şehit polis memuru Şeyda Şahin'e hakaret eden şahsa jet iddianame! Paylaşımı yaptığını inkar etti

'PAYLAŞIMLARI YAPTIĞINI İNKAR ETTİ

Şüpheli Uğur Bostan ise ifadesinde, WhatsApp uygulamasında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını ve paylaşıma 'Dünyadan bir pislik daha temizlendi' şeklinde not yazdığı yönündeki suçlamayı, Instagram hesabında da aynı şekilde 'Dünyadan bir pislik daha temizlenmiş. Şükür' yazılı paylaşımları yapmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.