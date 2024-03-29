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Gündem Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı? Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu?
Haberler Gündem Haberleri Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı? Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu?
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Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı? Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu?

Türkiye 31 Mart’ta seçime gidiyor. Seçimden bir gün önce alkol yasağı var mı, seçimden 1 gün önce yasak var mı? Soruları ise seçim yasakları kapsamında araştırılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan 2024 yerel seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Seçim günü uygulanacak olan yasaklar ile bir gün önce uyulması gereken yasaklar sorgulaması başladı. Peki, seçimden 1 gün önce yasaklar neler, seçimden 1 gün önce düğün yapılır mı?

• 29 Mart 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
• 29 Mart 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
1 Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık başına gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, İl-İlçe Belediye Başkanı ve mahalle muhtarları için yapılacak olan yerel seçimler öncesinde alkol yasağının olup olmadığı, varsa ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Seçim günü yasakları neler, seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı?

2 SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

3 SEÇİM YASAKLARI NELER, SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE YASAK VAR MI

SEÇİM YASAKLARI NELER, SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE YASAK VAR MI?

Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

4 Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

5 Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

6 Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu

Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu amaçla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama, törenler yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.

Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiç bir memur katılamayacak.

7 SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

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Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.