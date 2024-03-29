Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı? Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu?

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık başına gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, İl-İlçe Belediye Başkanı ve mahalle muhtarları için yapılacak olan yerel seçimler öncesinde alkol yasağının olup olmadığı, varsa ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Seçim günü yasakları neler, seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı?