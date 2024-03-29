Seçimden bir gün önce yasak var mı, seçimden 1 gün önce alkol yasağı uygulanır mı? Seçimden bir gün önceki yasaklar neler, düğün yapılır mı, 30 Mart’ta yasak var mı, düğün olur mu?
Türkiye 31 Mart’ta seçime gidiyor. Seçimden bir gün önce alkol yasağı var mı, seçimden 1 gün önce yasak var mı? Soruları ise seçim yasakları kapsamında araştırılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan 2024 yerel seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Seçim günü uygulanacak olan yasaklar ile bir gün önce uyulması gereken yasaklar sorgulaması başladı. Peki, seçimden 1 gün önce yasaklar neler, seçimden 1 gün önce düğün yapılır mı?
• 29 Mart 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
• 29 Mart 2024 - 12:31 • Son Güncelleme: