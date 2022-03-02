Seçil Gür sınırları zorladı! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...

Gömleğinin tüm düğmelerini açan Gür'ün ayna pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.