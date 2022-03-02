• 02 Mart 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
Seçil Gür sınırları zorladı! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...
Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde olan şarkıcı Seçil gür, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gür, gömleğinin içine giydiği yeşil iç çamaşırı ve leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Ünlü ismin bu pozları bazı takipçileri tarafından eleştirildi.
• 02 Mart 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
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Seçil Gür bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, gömleğinin içine giydiği yeşil iç çamaşırı ve leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.
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Gömleğinin tüm düğmelerini açan Gür'ün ayna pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.