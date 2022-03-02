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MagazinSeçil Gür sınırları zorladı! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...
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• 02 Mart 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:

Seçil Gür sınırları zorladı! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...

Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde olan şarkıcı Seçil gür, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gür, gömleğinin içine giydiği yeşil iç çamaşırı ve leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Ünlü ismin bu pozları bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

• 02 Mart 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
1Seçil Gür sınırları zorladı Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...
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Ünlü müzisyen Seçil Gür, bir dönem Serdar Ortaç ile aşk yaşamış ve sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

2Seçil Gür sınırları zorladı Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...

Seçil Gür bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, gömleğinin içine giydiği yeşil iç çamaşırı ve leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

3Seçil Gür sınırları zorladı Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...

Gömleğinin tüm düğmelerini açan Gür'ün ayna pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

4Seçil Gür sınırları zorladı Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...

Gür'ün iddialı ayna pozları sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü.

5Seçil Gür sınırları zorladı Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...

Bir kısım paylaşımı beğenirken bir kısmı Gür'ü eleştirdi. Gür'ün ayna pozları çok konuşulurken bir takipçisi 'Ses var açılmana gerek yok' yorumunda bulundu.

6Seçil Gür sınırları zorladı Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...

İşte Seçil Gür'ün cesur paylaşımlarından bazıları...

7Seçil Gür sınırları zorladı Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...
8Seçil Gür sınırları zorladı Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı...

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