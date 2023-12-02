Seçil Erzan'ın telefonundaki sır! Fatih Terim detayı ortaya çıktı, saha kenarında imzalatmış
Ünlü futbolcularının da aralarında bulunduğu kişilerin milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ünlü futbolcular Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak ve menajer Musa Mert Çetin, ‘gizli fon’ adı altında kendilerini dolandırdıkları iddiasıyla şikâyetçi oldukları banka müdürü Seçil Erzan ile Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Denizbank’a ‘şimdilik’ 10’ar bin dolarlık alacak davası açtı. Öte yandan Seçil Erzan'ın kırık telefonunda dikkat çeken detay ortaya çıktı. İşte detaylar...
• 02 Aralık 2023 - 08:26 • Son Güncelleme:
• 02 Aralık 2023 - 08:26 • Son Güncelleme: