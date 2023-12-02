Seçil Erzan'ın telefonundaki sır! Fatih Terim detayı ortaya çıktı, saha kenarında imzalatmış

‘BANKAYA GÜVENDİK’

Seçil Erzan’ın Denizbank’ın çok kârlı bir fonu olduğunu ve bu fonda herkesin yer almadığını, sadece üst düzey kişilerin bulunduğunu müvekkillerine anlattığını dava dilekçesinde belirten avukat Rezan Epözdemir, “Seçil Erzan, Galatasaray ve Milli Takım’da da yıllarca teknik direktörlük yapmış Fatih Terim’in de bu fonda olduğunu ve bu fondan çok fazla kazanç elde ettiğini ifade etmiştir. Müvekkiller Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak ve Musa Mert Çetin dışında, teknik direktör Fatih Terim ve Arda Turan ve birçok işinsanına da bu fona girmesi yönünde teşvik ve telkinlerde bulunmuştur. Seçil Erzan’a ve yetkilisi bulunan Denizbank A.Ş.’ye güvenen müvekkillerden Muslera, menajeri aracılığıyla 700 bin dolar ve 500 bin dolar ödemiştir.