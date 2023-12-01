Seçil Erzan'ın kara kutusu ifşa oldu! En yakını itiraf etti, fabrika işçiliğinden milyon dolarlara

MUHTAR: BİZDEN DOLANDIRILAN YOK

Mahallenin olayla ilgili şaibe altında olduğunu söyleyen Başaran, "Köyden bu fon için para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa mutlaka bizim kulağımıza gelirdi" diye konuştu.