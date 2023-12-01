Seçil Erzan'ın kara kutusu ifşa oldu! En yakını itiraf etti, fabrika işçiliğinden milyon dolarlara
Seçil Erzan’ın kara kutusu, herkese “yeğenim” diye tanıttığı çocukluk arkadaşı Nazlı Can, 3 yıl öncesine kadar köyünde pastane işletiyordu. Daha sonra Seçil’in yanına taşındı ve yeni bir hayata başladı. Artık marka kıyafetler giyiyor, lüks mekânlarda yiyip içiyordu. Erzan’ın çarptığı paraları da o taşıyordu. İşte haberin detayları...
• 01 Aralık 2023 - 07:41 • Son Güncelleme:
• 01 Aralık 2023 - 07:41 • Son Güncelleme: