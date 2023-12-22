Seçil Erzan vurgununda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı! Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı

Türkiye, futbol ve iş dünyasını sarsan özel fon vurgunu davasına kilitlendi. Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü isimden yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolar para topladı ancak geri ödemedi.