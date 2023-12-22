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Seçil Erzan vurgununda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı! Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, tarihi bir vurguna imza attı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında olduğu futbolcuları ve iş adamlarını özel fon vaadiyle kandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgun yaptı. Soruşturma sürerken ortaya çıkan detaylar şok etkisi yarattı! Seçil Erzan'ın bankadaki çekmecesinden

• 22 Aralık 2023 - 12:27 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 12:27 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan vurgununda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı

Türkiye, futbol ve iş dünyasını sarsan özel fon vurgunu davasına kilitlendi. Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü isimden yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolar para topladı ancak geri ödemedi.

2Seçil Erzan vurgununda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı

Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmada ortaya çıkan detaylar milyonları şaşkına çevirdi.

3ÇEKMECESİNDEN ONLARCA BÜYÜ YAZISI ÇIKTI

ÇEKMECESİNDEN ONLARCA BÜYÜ YAZISI ÇIKTI

Futbolcuları ve iş adamlarını dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın çekmecesinden çıkan büyülü yazılar da dava dosyasına girdi.

4Seçil Erzan vurgununda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı

Aşk hayatını düzene koymak için evrene enerji yolladığına ilişkin yazıları bankadaki çekmecesinden çıkan Erzan'ın finansal sıkıntılarını aşmak için de kağıtlara yazdığı yazılarla enerji gönderdiği tespit edildi.

5Seçil Erzan vurgununda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı

Erzan'ın 23 milyon 700 bin liralık kredi çeken bir ismin evraklarına yüzlerce 50 rakamını yazdıktan sonra Reiki felsefesinin Türkiye'deki hocası olarak bilinen Mehmet Aslan'ın ismiyle birlikte, "Mehmet Aslan hocamın bana getirdiği platin bolluk bilinci uygulamasını aktif ediyorum" yazdığı belirlendi.

6HEPSİ DAVA DOSYASINA GİRDİ

HEPSİ DAVA DOSYASINA GİRDİ

Sabah'ın haberine göre: ulaştığı yeni belgelere göre söz konusu evraklar banka yetkilileri tarafından mahkeme dosyasına getirildi. Mahkeme bankanın getirdiği yeni belgeleri incelemeye aldı.

7BEYİNDEKİ BOLLUK BİLİNCİNİ UYANDIR

BEYİNDEKİ BOLLUK BİLİNCİNİ UYANDIR

Süreç içerisinde uygulamayla birlikte kişinin beynindeki uyuyan bölümler uyandırma işlemi başlatılıyor ve bu işlem bolluk bilinç bilgisi uyandırılana kadar devam ediyor.

8Seçil Erzan vurgununda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı

İnanışa göre özellikle bu uygulamayı yapan kimse maddi dünyanın üstadı olma yolunda ilk adımı atıyor.