Seçil Erzan vurgununda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı! Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı
Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, tarihi bir vurguna imza attı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında olduğu futbolcuları ve iş adamlarını özel fon vaadiyle kandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgun yaptı. Soruşturma sürerken ortaya çıkan detaylar şok etkisi yarattı! Seçil Erzan'ın bankadaki çekmecesinden
• 22 Aralık 2023 - 12:27 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 12:27 • Son Güncelleme: