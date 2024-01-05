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Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı! 'Hayırlı işler Mahmut amca'

Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundan kurtarılan mesajlaşmalarda Erzan’ın eski nişanlısı Avukat Candaş Gürol’un “işin içinde” olduğunu söylediği, Arda Turan’ın da parasını alamayacağını anladığında numarasını istediği Fatin isimli kişinin kim olduğu merak konusuydu. Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yazışmalardaki tek mutlu kişi, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz’dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz’ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.

• 05 Ocak 2024 - 08:10 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 08:10 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı Hayırlı işler Mahmut amca

Milliyet'in haberine göre; Fatin Seven, söz konusu kişinin kendisi olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. İsminin dosyada geçtiğini ilk kez bu haberle öğrendiğini söyleyen Seven, şunları anlattı: “Açıkçası haberi görünce başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Ben 2006-2012 yılları arasında DenizBank’ta çalıştım. Fon yönetiminde hazine uzmanı olarak çalışıyordum. Seçil Hanım ve Seçil Hanım gibi yüzlerce portföy yöneticisinin hazine işlemlerini biz yapıyorduk. Seçil de o dönem Çorlu’daki şubede portföy yöneticisiydi. Benim kendisiyle tanışıklığım bu kadar. 10 yıldır da ne görüşmem ne de konuşmam oldu. Ama konuyla uzaktan yakından alakam olmamasına rağmen Seçil beni de yaktı. Annemin kalbine iniyordu, ‘Oğlum doğruysa söyle’ diyor. Eşim de, ‘Sen sevgilisi miydin?’ diye sordu. Allah’tan eşim de eski DenizBank çalışanı ve konuya vakıf olduğundan içine çekildiğim durumu anladı.”

2NEDEN ONU SEÇTİ

NEDEN ONU SEÇTİ?

Seven, Erzan’ın ismini neden kullanmış olabileceğiyle ilgili de, “Fatin hazinede çalışmış mı çalışmış. Hem de yedi yıl. Fatin’e ulaşılması kolay da değil. Hazinede çalışmış ancak şu an orada olmayan birini seçmiş demek ki, aklına da ben gelmişim” dedi.

3Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı Hayırlı işler Mahmut amca

Candaş Gürol’un da haberden sonra kendisini aradığını söyleyen Seven, şunları söyledi: “Candaş Ağabey bana, ‘Bu olay üç yıl önce çıktığında Seçil, sürekli bana ‘Fatin arıyor’ deyip kaçınca ben de seni araştırdım. Bambaşka bir bankada olduğunu gördüm. Seçil’e de seni bulduğumu ve seninle konuşacağımı söyledim. Seçil de, ‘Ne olur arama’ falan dedi. Sonra senin evli barklı kendi halinde bir insan olduğunu öğrendim’ dedi. Candaş, Arda Turan’ı arayıp, ‘Fatin diye birisi yok. Seçil uyduruyor. Bizi kandırıyor’ demiş. O sırada Arda sürekli şey diyormuş, ‘Fatin’in numarasını bulursan bana ver.’”

4Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı Hayırlı işler Mahmut amca

Candaş Gürol’un da haberden sonra kendisini aradığını söyleyen Seven, şunları söyledi: “Candaş Ağabey bana, ‘Bu olay üç yıl önce çıktığında Seçil, sürekli bana ‘Fatin arıyor’ deyip kaçınca ben de seni araştırdım. Bambaşka bir bankada olduğunu gördüm. Seçil’e de seni bulduğumu ve seninle konuşacağımı söyledim. Seçil de, ‘Ne olur arama’ falan dedi. Sonra senin evli barklı kendi halinde bir insan olduğunu öğrendim’ dedi. Candaş, Arda Turan’ı arayıp, ‘Fatin diye birisi yok. Seçil uyduruyor. Bizi kandırıyor’ demiş. O sırada Arda sürekli şey diyormuş, ‘Fatin’in numarasını bulursan bana ver.’”

5‘FON’ İÇİN BAŞKALARINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

‘FON’ İÇİN BAŞKALARINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bilirkişi raporunda Erzan’a 1 milyon 800 bin dolar kaptıran Mert Zeydanlı’nın yazışmaları da yer aldı. Mesajlarda Zeydanlı’nın sürekli parasını sorduğu, zor durumda olduğunu söylemesine rağmen Erzan’ın Zeydanlı’yı oyaladığı görülüyor. Erzan’ın, Zeydanlı’dan devamlı para istediği ve Zeydanlı’nın da yeni kişileri fona girmeye ikna etmeye çalıştığı ve kredi çektiği de görüşmelere yansımış. Bir konuşmada Zeydanlı endişeli olduğunu söyleyince, Erzan “Canım senlik bir şey yok” diyor. Zeydanlı da “Ya tamam birlikteyiz Seçil. Seni beni mi kaldı neler ettik beraber” yanıtını veriyor.

6Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı Hayırlı işler Mahmut amca

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre; Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yazışmalardaki tek mutlu kişi, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz’dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz’ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan’la akrabaydı. 16 Kasım 2011’de Erzan’a miktarı belli olmayan bir para verdi ve faiziyle birlikte geri aldı. Erzan, 5 Ocak 2023’te yine Mahmut Yılmaz’a başvurdu. Yılmaz’dan 1 milyon TL aldı ve 52 bin 700 dolar olarak sisteme koyacağını söyledi. 6 Ocak 2023’te sözde sisteme konulan 52 bin 700 dolar 31 Ocak 2023’te 63 bin 240 dolar olacaktı. Seçil Erzan o sırada diğer para aldıklarına ödeme yapmıyordu ama sözde vadenin bittiği 31 Ocak 2023 günü saat tam 09.06’da Yılmaz’a haber verdi. Vadenin 15 Şubat’a kadar uzatılması durumunda yüzde 12.5 daha faiz vereceğini söyledi.

7ÇOK KAZANÇLI OLDU

ÇOK KAZANÇLI OLDU

Mahmut Yılmaz, 15 Şubat 2023’te sözde vadesi dolan parayı bir kez daha Seçil Erzan’da bıraktı. Bu kez vade 1 Mart 2023’te doluyordu. Ancak Erzan iyice sıkışmıştı. Futbolcular sürekli arıyor, tefeciler tehdit ediyordu. Üstelik Çorlu’daki evleri de satmıştı. Mahmut Yılmaz, 7 Mart 2023’te Seçil Erzan’a “Yarın parayı bekliyorum. Ödemelerim var” diyerek mesaj attı.

8Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı Hayırlı işler Mahmut amca

Erzan parayı 9 Mart 2023 akşam üstü 100 bin dolar olarak yatırdı. Mahmut Yılmaz 10 Mart 2023 günü saat 08.16’da Seçil Erzan’a “Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu” diye mesaj attı. Seçil Erzan da Mahmut Yılmaz’a, “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.

9Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı Hayırlı işler Mahmut amca

Topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, tutuklanmadan bir ay önce en yakın arkadaşı ve paraları taşıyan çantacısı Nazlı Can’a “Ben bittim” diye mesaj atıyor. Nazlı Can ise “Hepimiz bittik” diye yanıt veriyor. Erzan bir süre sonra artık mesajlarına da cevap vermeyen arkadaşına 9 Mart günü yeniden bir mesaj atarak “Neden telefonu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Ben gidiyorum hoşçakal” diyor.

10Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı Hayırlı işler Mahmut amca

Nazlı Can buna karşılık “Nereye, bizi böyle bırakıp mı?” diye yazıyor. Bunun üzerine Erzan, “Bu şekilde herkes bana düşmanken ben çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok” diye cevap veriyor. Ardından yazışma şöyle devam ediyor:

11ÖYLE BİR BATAĞA SOKTUN Kİ

ÖYLE BİR BATAĞA SOKTUN Kİ

Nazlı Can: Sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın? Söyle lütfen. Nereye gidiyorsun?Seçil Erzan: Ben seni biliyorum. Bana kendini anlatma. Hoşçakal...

12PODOLSKİ VE BRUMA KANMADI

PODOLSKİ VE BRUMA KANMADI

- Seçil Erzan’ın Galatasaray’ın eski tercümanı Mert Çetin’le birlikte Muslera, Podolski ve Bruma’yı fona sokmak için çabaladığı ortaya çıktı. Muslera sisteme 500 bin dolar yatırırken, Podolski ve Bruma ise para vermedi.Seçil Erzan’la en fazla konuşması olanlardan biri de Fatih Terim’le Panathinaikos’a transfer olan Galatasaray’ın eski tercümanı Mert Çetin’di. 16 Aralık 2022’deki yazışmada Erzan, Çetin’e “Canım sen Muslera ve Poldi’yi mutlaka hallet” diyor. Çetin ise “Tamam Seçom” cevabını veriyor.

13MUSLERA OKEY

MUSLERA OKEY

İki gün sonra ise Seçil Erzan’ın “Yolunda mı her şey?” sorusunu Mert Çetin “Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera ok” diye cevaplıyor. Aldığı cevaba sevinen Erzan “Süpersin. Diğerini de (Podolski) yapalım, onda çok var” diye yazıyor. Buna karşılık Çetin, “500 dedi (Muslera), yarın akşam gel bana dedi. Sabah Podolski’nin işini halledip geleceğim yanına” diyor.

14POLDİ’Yİ DE İKNA ET

POLDİ’Yİ DE İKNA ET

Seçil Erzan 1 Ocak 2023 günü Mert Çetin’e yazdığı mesajda, “Poldi ile konuşalım, 5’ine kadar ikna edelim, ne dersin? Bruma nasıl? Onunla da konuşabiliriz” diyor. Mert Çetin bu mesajların ardından Muslera’yı ikna ederek 500 bin dolarını alıyor. Ancak Podolski ve Bruma sisteme para yatırmak istemiyor.