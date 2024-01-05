Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı! 'Hayırlı işler Mahmut amca'
Seçil Erzan’ın kırık cep telefonundan kurtarılan mesajlaşmalarda Erzan’ın eski nişanlısı Avukat Candaş Gürol’un “işin içinde” olduğunu söylediği, Arda Turan’ın da parasını alamayacağını anladığında numarasını istediği Fatin isimli kişinin kim olduğu merak konusuydu. Seçil Erzan’ın kırık telefonundan çıkan yazışmalardaki tek mutlu kişi, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz’dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz’ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de “Hayırlı işler Mahmut Amca” diye yanıt verdi.
• 05 Ocak 2024 - 08:10 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 08:10 • Son Güncelleme: