Seçil Erzan ponzisindeki en mutlu kişi ortaya çıktı! 'Hayırlı işler Mahmut amca'

Milliyet'in haberine göre; Fatin Seven, söz konusu kişinin kendisi olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. İsminin dosyada geçtiğini ilk kez bu haberle öğrendiğini söyleyen Seven, şunları anlattı: “Açıkçası haberi görünce başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Ben 2006-2012 yılları arasında DenizBank’ta çalıştım. Fon yönetiminde hazine uzmanı olarak çalışıyordum. Seçil Hanım ve Seçil Hanım gibi yüzlerce portföy yöneticisinin hazine işlemlerini biz yapıyorduk. Seçil de o dönem Çorlu’daki şubede portföy yöneticisiydi. Benim kendisiyle tanışıklığım bu kadar. 10 yıldır da ne görüşmem ne de konuşmam oldu. Ama konuyla uzaktan yakından alakam olmamasına rağmen Seçil beni de yaktı. Annemin kalbine iniyordu, ‘Oğlum doğruysa söyle’ diyor. Eşim de, ‘Sen sevgilisi miydin?’ diye sordu. Allah’tan eşim de eski DenizBank çalışanı ve konuya vakıf olduğundan içine çekildiğim durumu anladı.”