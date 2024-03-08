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Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera ve Emre Belözoğlu itiraf etti: Ünlü isimler var

Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan, 4. kez hakim karşısına çıktı. Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu duruşmaya geldi. Selçuk İnan ise duruşmaya yine katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Fernando Muslera ifadesinin ardından salondan ayrıldı. Muslera, yatırım yaptıktan sonra bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek Seçil Erzan'ın kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade ederek "Şikayetçiyim" dedi.

• 08 Mart 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
1 Seçil Erzan hakim karşısında Muslera ve Emre Belözoğlu itiraf etti: Ünlü isimler var

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada Fernando Muslera tanık olarak dinlendi.

2 Seçil Erzan hakim karşısında Muslera ve Emre Belözoğlu itiraf etti: Ünlü isimler var

Duruşmada ilk olarak müşteki Fernando Muslera tercüman eşliğinde ifade verdi. İfadesine herkesi selamlayarak başlayan Muslera, “Daha önce de ifade vermiştim. 2011 yılında Seçil Erzan ile tanıştım. Bankadan arayarak bana tekliflerde bulundular. Seçil Erzan aramaya başladı. 1-2 sürecinde yüzde 35’lik teklifte bulundular. Denizbank tarafından yapılan bir şeydi. Seçil hanım fon hesabının idaresinde Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu olduğunu söyledi. 700 bin dolar paramı çekerek Musa Mert Çetin’e verdim. Bankanın merkezine kendisi parayı transfer etti. Daha sonra başka bankadaki hesabımdan 500 bin çekerek yine Musa Mert Çetin’e verdim” dedi.

3 DEPREMİ BAHANE EDEREK ZAMAN KAZANDI

"DEPREMİ BAHANE EDEREK ZAMAN KAZANDI"

Seçil Erzan’ın verdiği para karşılığında kendisine imzalı kağıt verdiğini söyleyen Muslera, “Yatırdığım paralara karşı sadece 700 bin dolar geri aldım. Bana verilen para kendime ait olan para, herhangi bir fon kazancı olmadı. Seçil Erzan depremi bahane ederek zaman kazandı” dedi. Mahkeme başkanının, “Seçil Erzan İspanyolca bilmiyor. İkisi arasındaki bağlantıyı kim kurdu?” sorusu üzerine Muslera, “Musa Mert Çetin güvendiğim birisidir. Aramızdaki bağlantıyı o kurdu” dedi.

4 NE KADAR YATIRIM YAPARSAN YAP YÜZDE 35 ALACAKSIN

"NE KADAR YATIRIM YAPARSAN YAP YÜZDE 35 ALACAKSIN"

Duruşma savcısının “Bankanın teftiş raporunda müştekilerin Seçil Erzan ile çok yakın şahsi ilişkisi olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişki var mı?” diye dorunca Muslera, “Yakın bir ilişki yok Sadece banka ilişkisi” dedi. Muslera ayrıca bahsedilen fon ile ilgili kendisine, “Ne kadar yatırım yaparsanız yapın yüzde 2 ay içinde yüzde 35 kazanacaksın dediler. Para aldığıma dair bir belge almadım” dedi.

5 BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ÜNLÜ İSİMLER VAR DEDİ

"BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN 'ÜNLÜ İSİMLER VAR' DEDİ"

Parayı neden iki ayrı şekilde verdiği sorulan Muslera, “Parayı iki ayrı seferde vermeyi ben tercih ettim. Daha sonra kazançlarımı bana vermedikleri için ben de bir daha para vermedim” dedi. Parayı vermeden önce Seçil Erzan’ın kendisine fonda olan isimlerden bahsetmediğini anlatan Fernando Muslera, “Zamanında parayı bana ödemedikleri için beni sakinleştirmek için fonun içinde benim de tanıdığım ünlü isimlerin olduğunu söyledi” dedi.

6 “BİR ŞEYLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ ANLADIM”

“BİR ŞEYLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ ANLADIM”

İfadesinin ardından soru sorulan Muslera’ya, “Seçil Erzan banka müdürü değil de yakın bir arkadaşı olsa bu parayı teslim eder miydi?” diye soruldu. Bu soruya Muslera, “Asla vermezdim” dedi. Parasını alamayacağını anlayınca Seçil Erzan’a, bankanın üst düzey yetkililerine şikayette bulunacağını söylediğini söyleyen Muslera, “Bir şeylerin yolunda gitmediği için ben artık anaparamı kurtarmaya çalışıyordum” dedi.Neden şikayette bulunmadığı sorulan Muslera, “Çünkü bunun için bana zaman kalmadı. Bunun bir yolsuzluk olduğunu farkettim" dedi. Muslera bu sözlerin ardından salondan ayrıldı.

7 Seçil Erzan hakim karşısında Muslera ve Emre Belözoğlu itiraf etti: Ünlü isimler var

İfadesinin ardından duruşma salonundan ayrılan Fernando Muslera’nın ardından Emre Belözoğlu müşteki olarak ifade verdi. Bankadaki fondan kuzeni olan Volkan Bahçekapılı’nın telefonu ile haberdar olduğunu söyleyen Belözoğlu, “Volkan ile konuşmamızdan sonra aynı gün içinde ve 4 gün sonra 4 milyon 290 bin dolar verdim. Parayı çeşitli bankalardan ve evdeki paralardan verdim” dedi.

8 “HİÇ PARA ALMADIM”

“HİÇ PARA ALMADIM”

Seçil Erzan’ın kendisine, ‘ne kadar çok para getirirseniz o kadar yüksek faiz alırsınız’ dediğini anlatan Belözoğlu, “Seçil hanım bize 10 milyonlardan 5 milyonlardan bahsediyordu.

9 Seçil Erzan hakim karşısında Muslera ve Emre Belözoğlu itiraf etti: Ünlü isimler var

Benden daha fazla para istedi. Ben de en fazla bu kadar verebileceğimi söyledim” dedi. Emre Belözoğlu, verdiği paralar karşılığında Erzan’dan hiç para almadığını söyledi.

10 VOLKAN BAHÇEKAPILI EŞİNİN VE KAYINPEDERİNİN DE PARASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

VOLKAN BAHÇEKAPILI EŞİNİN VE KAYINPEDERİNİN DE PARASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Volkan Bahçekapılı’nın kendisini ikna etmeye çalışıp çalışmadığı sorulan Belözoğlu, “Volkan eşinin, kendisinin ve kayınpederinin de bu fonda parasının olduğunu söyledi. Ama ben sonuç olarak Volkan’a değil Seçil hanıma güvenerek bankaya yatırım yaptım” dedi.