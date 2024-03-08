Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera ve Emre Belözoğlu itiraf etti: Ünlü isimler var

"BENİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN 'ÜNLÜ İSİMLER VAR' DEDİ"

Parayı neden iki ayrı şekilde verdiği sorulan Muslera, “Parayı iki ayrı seferde vermeyi ben tercih ettim. Daha sonra kazançlarımı bana vermedikleri için ben de bir daha para vermedim” dedi. Parayı vermeden önce Seçil Erzan’ın kendisine fonda olan isimlerden bahsetmediğini anlatan Fernando Muslera, “Zamanında parayı bana ödemedikleri için beni sakinleştirmek için fonun içinde benim de tanıdığım ünlü isimlerin olduğunu söyledi” dedi.