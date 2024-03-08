Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera ve Emre Belözoğlu itiraf etti: Ünlü isimler var
Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan, 4. kez hakim karşısına çıktı. Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu duruşmaya geldi. Selçuk İnan ise duruşmaya yine katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Fernando Muslera ifadesinin ardından salondan ayrıldı. Muslera, yatırım yaptıktan sonra bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek Seçil Erzan'ın kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade ederek "Şikayetçiyim" dedi.
• 08 Mart 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2024 - 13:00 • Son Güncelleme: