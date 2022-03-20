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DünyaSavaşın 'yetimleri'! Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....
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Savaşın 'yetimleri'! Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....

Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın Sumy bölgesinde 71 yetim bebek, insani koridor açılmasıyla çatışma bölgesinden kurtarıldı. Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi, bebeklerin yaklaşık iki haftadır sığınaklarda saklandığını belirtti.

• 20 Mart 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
• 20 Mart 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Savaşın yetimleri Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....

Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık iki haftadır bu bebekleri saklıyorduk. Onları başka ülkelerden evlat edinecek kişiler neyse ki hızlıca bulundu.

2Savaşın yetimleri Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....

İnsani koridorun açılmasıyla ilk fırsatta ailelerini çeşitli nedenlerle kaybeden bu bebekleri çatışma bölgesinden uzaklaştırdık” dedi.

3“BİR SÜRE ONLARA ANNE VE BABA OLDUK”

“BİR SÜRE ONLARA ANNE VE BABA OLDUK”

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Kalp Enstitüsü Genel Müdürü Todurov Boris Mikhailovich, kurtarılan bebeklerin görüntülerini paylaştı.

4Savaşın yetimleri Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....

Mikhailovich, sosyal medya paylaşımında, “Ebeveynleri yok ve bir süre onların anne ve babası olduk. Devam ediyoruz.

5Savaşın yetimleri Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....

. Bugün cephe hattı her birimizin önünden geçiyor. Bebekleri Sumy Yetimhanesi'nden aldık” dedi.

6Savaşın yetimleri Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....
7Savaşın yetimleri Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....
8Savaşın yetimleri Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....

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