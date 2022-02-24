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DünyaSavaş resmen başladı! Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...
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Savaş resmen başladı! Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya ile Ukrayna arasında çıkmasından korkulan savaş resmen başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin verdiği emirle Rus ordusu Ukrayna topraklarına girmeye başladı. Ukrayna'nın bir çok noktasında patlamalar meydana geliyor. Dünyayı dehşete düşüren gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'ya karşılık vereceklerini söyledi...

• 24 Şubat 2022 - 08:57 • Son Güncelleme:
• 24 Şubat 2022 - 08:57 • Son Güncelleme:
1Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Dünya savaşına dönmesinden korkulan gelişme sonrası Rusya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İki ordu arasındaki güç dengesi son rakamlarla ortaya çıktı.

2Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Peki savaşın başladığı bölgede, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri ne kadar?İşte Global Firepower'ın 2021 raporuna göre iki ülke ordularının güçleri:

3Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya ordusu dünya sıralamasında ikinci sırada bulunuyor.

4Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Ukrayna ise dünya orduları arasında 25'inci sırada geliyor.

5Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin.

6Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin.

7Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı, Rusya lehine 759 bin.

8Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya'nın yedek personel sayısı iki milyon

9Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin.

10Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.

11Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar.

12Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçesi 9 milyar 600 milyon dolar.

13Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Ukrayna'nın dış borcu 130 milyar dolar iken Rusya'nın dış borcu 539 milyar 600 milyon dolar. Dış borç bakımından Ukrayna, Rusya'dan 409 milyar 600 milyon dolar daha iyi durumda.

14Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Diğer yandan Rusya 432 milyar 700 milyon dolar döviz rezervine sahipken Ukrayna'nın döviz rezervi 18 milyar 810 milyon dolar.

15Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Satın alma gücü paritesi bakımından dünyada altıncı sırada bulunan Rusya, 4 trilyon 025 milyarlık güce sahip. Dünya sıralamasında 48'inci sırada bulunan Ukrayna açısından bu rakam, 378 milyar 450 milyon dolar.

16Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya'nın toplam hava aracı 4 bin 144.

17Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Ukrayna'nın toplam hava aracı 285.

18Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya'nın 789, Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor. Aralarındaki fark 747.

19Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Küresel ateş gücü sıralamasında dünyada ikinci sırada bulunan Rusya 742, Ukrayna 25 saldırı uçağına sahip.

20Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya'nın 1540, Ukrayna'nın 111 helikopteri bulunuyor.

21Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya'nın 538, Ukrayna'nın 34 saldırı helikopteri mevcut.

22Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Tank gücü bakımından dünyada lider konumunda bulunan Rusya'nın 13 bin tankı var. Ukrayna ise 2430 tanka sahip.

23Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya'nın 27 bin, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı aracı var.

24Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın 6 bin 540, Ukrayna'nın 785 topçusu bulunuyor.

25Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya 4 bin 465 ve Ukrayna 2 bin 40 çekili topçuya sahip.

26Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor, Rusya'nın ise bir uçak gemisi mevcut.

27Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya 64 denizaltı sahibi iken Ukrayna ordusunun denizaltısı yok.

28Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Keza Rusya'nın 15 destroyeri (muhrip) bulunurken bu rakam da Ukrayna ordusu açısından sıfır.

29Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Ukrayna'nın bir Rusya'nın ise 11 fırkateyni bulunuyor.

30Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya 85, Ukrayna 0 korvete sahip.

31Savaş resmen başladı Rusya ile Ukrayna karşı karşıya...

Rusya 48 mayın gemisi sahibiyken Ukrayna'nın envanterinde bu gemi mevcut değil.

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