Şarkıcı Linet için hayat durdu! 'Tüm konserlerimi iptal ettim'
Müzik dünyasının güçlü seslerinden Linet, üç hafta önce annesi Leyla Özgecan'ın ölümünden sonra ilk kez konuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü şarkıcı, tüm konserlerini iptal ettiğini açıklarken, "Benim için hayat durmuş durumda" dedi.
Linet'in annesi, bir dönemin ünlü Türk Sanat Müziği sanatçılarından Leyla Özgecan, 18 Mart Cuma günü yaşamını yitirmişti. Şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.
"CENNET KOKULU ANNEM"
Instagram'da annesiyle sahnede çekilen fotoğraflarını paylaşan Linet, "Güzel annemin kaybını, derin acımı paylaşan, arayan herkese teşekkür ederim. Acım tarifsiz. Anne aşkı, varlığı hayatta tek bir kere. Cennet kokulu annem" notunu yazdı. Sanatçıya, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı mesajları geldi.
Kilo verdiği görülen Linet, "İster istemez üzüntüden kilo kaybı oluyor. Türkiye'den ve İsrail'den arayan soran herkese sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. 18 Nisan'da annemin adına bir iftar vermek istiyorum" açıklamasını yaptı.
"EN BÜYÜK HAYRANIMI KAYBETTİM"
İlk albümünü 10 yaşında İsrail'de yapan, Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlayan Linet, açıklama yaptığı sırada duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, "Benim için şu anda hayat durmuş durumda. Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük hayranımı kaybettim. En büyük sıcaklığı ve en büyük desteği annemden alıyordum" dedi.