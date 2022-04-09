Şarkıcı Linet için hayat durdu! 'Tüm konserlerimi iptal ettim'

Kilo verdiği görülen Linet, "İster istemez üzüntüden kilo kaybı oluyor. Türkiye'den ve İsrail'den arayan soran herkese sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. 18 Nisan'da annemin adına bir iftar vermek istiyorum" açıklamasını yaptı.