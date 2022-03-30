• 30 Mart 2022 - 14:23 • Son Güncelleme:
Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde olan şarkıcı Aynur Aydın, Sakarya konserinde iddialı bir kostüm tercih etti. Cesur kombiniyle sahneye çıkan Aynur Aydın'ın süper mini eteği dikkat çekti.
• 30 Mart 2022 - 14:23 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından iç çamaşırlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, cesur tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer de sahne kıyafetiyle gündeme geldi.
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