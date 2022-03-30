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MagazinŞarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"
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• 30 Mart 2022 - 14:23 • Son Güncelleme:

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde olan şarkıcı Aynur Aydın, Sakarya konserinde iddialı bir kostüm tercih etti. Cesur kombiniyle sahneye çıkan Aynur Aydın'ın süper mini eteği dikkat çekti.

• 30 Mart 2022 - 14:23 • Son Güncelleme:
1Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi Bu etek mi yok gibi
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Sosyal medya hesabından iç çamaşırlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, cesur tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer de sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

2AYNUR AYDININ SAHNE KIYAFETİ OLAY OLDU

AYNUR AYDIN'IN SAHNE KIYAFETİ OLAY OLDU

36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, sahne aldığı anlardan kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

3Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi Bu etek mi yok gibi

Süper mini eteği takipçilerini yorumlar kısmında ikiye böldü.

4Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi Bu etek mi yok gibi

Aynur Aydın'ın sahne kıyafetini beğenen takipçileri, "Muhteşemsin", "Dilim tutuldu", "Çok tatlısın", "Harikasın" yorumları yaptı.

5Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi Bu etek mi yok gibi

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri ise, "Hiç bir şey giymeseydin", "Bu etek mi yok gibi", "İzzet Yıldızhan ve Fıs Fıs İsmail loading", "Temelli giyinmeyin", "Gülşen olma yolunda", "Gözüküyor hanımefendi" yorumlarında bulundu.

6Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi Bu etek mi yok gibi

Aynur Aydın dekolteli ve iç çamaşırlı pozlarını Instagram hesabı üzerinden zaman zaman paylaşıyor.

7Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi Bu etek mi yok gibi

Almanya doğumlu ünlü şarkıcı, şarkı söylemeye küçükken başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde kazandı.

8Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi Bu etek mi yok gibi

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Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

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