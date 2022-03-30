Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri ise, "Hiç bir şey giymeseydin", "Bu etek mi yok gibi", "İzzet Yıldızhan ve Fıs Fıs İsmail loading", "Temelli giyinmeyin", "Gülşen olma yolunda", "Gözüküyor hanımefendi" yorumlarında bulundu.