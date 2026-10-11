Sarıyer'de şüpheli ölüm! Okul dönüşü annesinin cansız bedeniyle karşılaştı: Mide küçültme ameliyatı olmuştu

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Olay, 6 Ekim Salı günü saat 18.00 sıralarında PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol K., eşi Müyesser Kartav’ı son olarak saat 14.30 sıralarında gördükten sonra evden çıktı. Saat 17.20 sıralarında okuldan eve gelen kızı, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Bunun üzerine sokağa çıkan kızı, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerin eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kartav’ın hayatını kaybettiği belirlendi.