Sarıkamış Şehitleri unutulmadı! On binler onlar için yürüdü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik’i anmak için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla düzenlenen 5,5 kilometrelik yürüyüşe 10 binler katıldı. Sarıkamış Şehitleri dualarla anıldıktan sonra başlayan yürüyüşe Milli Savunma Bakanı Güler de iştirak etti.
Turgay İPEK/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 10:55 • Son Güncelleme:
Turgay İPEK/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 10:55 • Son Güncelleme: