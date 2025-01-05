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Sarıkamış Şehitleri unutulmadı! On binler onlar için yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik’i anmak için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla düzenlenen 5,5 kilometrelik yürüyüşe 10 binler katıldı. Sarıkamış Şehitleri dualarla anıldıktan sonra başlayan yürüyüşe Milli Savunma Bakanı Güler de iştirak etti.

Turgay İPEK/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 10:55 • Son Güncelleme:
Turgay İPEK/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 10:55 • Son Güncelleme:
1Sarıkamış Şehitleri unutulmadı On binler onlar için yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle 'Bu Toprakta İzin Var' sloganı ve 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla anma programı düzenlendi.

2Sarıkamış Şehitleri unutulmadı On binler onlar için yürüdü

Anma programı kapsamında sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla 5,5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı.

3Sarıkamış Şehitleri unutulmadı On binler onlar için yürüdü

Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta yürüyüşe katılanlara Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi.

4Sarıkamış Şehitleri unutulmadı On binler onlar için yürüdü

Okunan duanın ardından önde Atatürk posteri ve Türk bayrağı olmak üzere binlerce kişi yürüyüşe başladı.

5Sarıkamış Şehitleri unutulmadı On binler onlar için yürüdü

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

6Sarıkamış Şehitleri unutulmadı On binler onlar için yürüdü

Yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı da taşındı.