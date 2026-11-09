Sarıkamış beyaza büründü! Kayak sezonu erken açılabilir

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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kayak sezonu öncesinde bölge esnafı, turizmciler ve kayak tutkunlarını heyecanlandırdı.Sarıkamış Kayak Merkezi'nin kar yağışıyla birlikte beyaza büründüğünü ifade eden Alper Yıldırım, "Sarıkamış'ta çok şükür kar yağışı başaladı, pistlerimizin hepsi karla kaplandı. Çok yakın bir zamanda inşallah suni karlama da devreye girecek. Suni Karlama Sisteminin devreye girmesiyle birlikte yakın zamanda sezonu açacağız Sarıkamış Kayak Merkezi'nde" dedi.Kristal karının Alplerden sonra Sarıkamış'ta bulunduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Tabi Sarıkamış Kayak Merkezi'nin en önemli özelliği kristal kar olması, kristal kar üzerinde kayak yapmak bir başka güzel, sarıçam oramnları arasında özellikle sincaplar daldan dala gezerken, biz burada kayak keyfini yaşıyoruz. Tüm kayak severleri Sarıkamış'a davet ediyorum. En yakın zamanda rezervasyonlarını yapmalarını istiyorum. Çünkü rezervasyon durumları çok iyi Sarıkamış'ta, tüm otellerimiz hemen hemen yüzde 60, yüzde 70 oranında dolu, en kısa zamanda rezervasyonları yapıp, Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelmelerini bekliyoruz" diye konuştu.