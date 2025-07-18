Santimi 20 bin lira! Nevşehir'de 4 ayda üretilen altın vazonun fiyatı servet değerinde: Lüksün yeni sembolü oldu

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Kapadokya’da kurulan Venessa Seramik atölyesinde yaklaşık 4 ayda üretilen 150 santim boyundaki vazoda 12 ayar altın kullandıklarını söyleyen Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe "Bu ürünü üretmemiz yaklaşık dört ay sürüyor. Bu süre içerisinde 2 defa fırınlama aşaması var. Daha sonra çizimi boyaması ve tekrar fırın aşamalarından geçiyor. Bu ürünlerin üretilmesi çok zor ve riskli olduğu için profesyonel ustalar tarafından üretiliyor. Ürünler büyüdükçe işçilik ve kullanılan malzeme arttığı için ürünlerin fiyatları da artıyor. Yaklaşık 150 santim boyunda olan bu ürünümüzde 12 ayar altın kaplama kullandık. Kullanılan altın kaplama ürünü daha da değerli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.