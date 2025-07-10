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Birecik Devlet Hastanesi KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum UzmanÄ± Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafÄ±ndan takibi yapÄ±lan 53 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±n, yardÄ±mcÄ± Ã¼reme teknikleri (IVF) ile oluÅŸmuÅŸ ikiz gebeliÄŸiyle kliniÄŸe baÅŸvurdu. Hem ileri yaÅŸÄ± hem de Ã§oÄŸul gebelik nedeniyle yÃ¼ksek riskli gebelik grubunda deÄŸerlendirilen hastanÄ±n takibi, gebeliÄŸin erken dÃ¶neminden itibaren titizlikle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Gebelik sÃ¼resince anne ve bebek saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼zenli taramalar ve perinatoloji konsÃ¼ltasyonlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Gebe kadÄ±n, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doÄŸum gibi riskler aÃ§Ä±sÄ±ndan yakÄ±n izlem saÄŸlanarak, fetal geliÅŸim seri ultrasonografiler ile takip edildi. Hastanenin gebe okulu ve kadÄ±n doÄŸum polikliniÄŸinde dÃ¼zenli olarak takibi yapÄ±lan kadÄ±n, 38. gebelik haftasÄ±nda herhangi bir komplikasyon geliÅŸmeden, elektif sezaryen ile iki saÄŸlÄ±klÄ± bebek dÃ¼nyaya getirdi.