ÅžanlÄ±urfa'da tÄ±p dünyasÄ±nda mucize yaratan geliÅŸme! Ä°leri yaÅŸÄ±na raÄŸmen tüm riski göze aldÄ±: 53 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n ikiz bebek sahibi oldu
Kaynak : Ä°HA - DHA - AA
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Birecik ilÃ§esinde, tÄ±p dÃ¼nyasÄ±nÄ± sevindiren bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. 53 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±n, yardÄ±mcÄ± Ã¼reme teknikleri (IVF) sayesinde ikiz bebeklere hamile kaldÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± bir doÄŸum gerÃ§ekleÅŸtirerek iki saÄŸlÄ±klÄ± bebeÄŸi dÃ¼nyaya getirdi. YÃ¼ksek riskli bir gebelik olmasÄ±na raÄŸmen, Birecik Devlet Hastanesi KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum UzmanÄ± Op. Dr. Abdurrahman Mert'in titiz takibi sayesinde anne ve bebekler saÄŸ salim kavuÅŸtu.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Birecik ilÃ§esinde, tÄ±p dÃ¼nyasÄ±nÄ± sevindiren bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. 53 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±n, yardÄ±mcÄ± Ã¼reme teknikleri (IVF) sayesinde ikiz bebeklere hamile kaldÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± bir doÄŸum gerÃ§ekleÅŸtirerek iki saÄŸlÄ±klÄ± bebeÄŸi dÃ¼nyaya getirdi. YÃ¼ksek riskli bir gebelik olmasÄ±na raÄŸmen, Birecik Devlet Hastanesi KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum UzmanÄ± Op. Dr. Abdurrahman Mert'in titiz takibi sayesinde anne ve bebekler saÄŸ salim kavuÅŸtu. Bu durum, ileri yaÅŸ gebeliklerinde dahi uygun tÄ±bbi yaklaÅŸÄ±mlarla baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar alÄ±nabileceÄŸinin Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi oldu.
Birecik Devlet Hastanesi KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum UzmanÄ± Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafÄ±ndan takibi yapÄ±lan 53 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±n, yardÄ±mcÄ± Ã¼reme teknikleri (IVF) ile oluÅŸmuÅŸ ikiz gebeliÄŸiyle kliniÄŸe baÅŸvurdu. Hem ileri yaÅŸÄ± hem de Ã§oÄŸul gebelik nedeniyle yÃ¼ksek riskli gebelik grubunda deÄŸerlendirilen hastanÄ±n takibi, gebeliÄŸin erken dÃ¶neminden itibaren titizlikle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Gebelik sÃ¼resince anne ve bebek saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼zenli taramalar ve perinatoloji konsÃ¼ltasyonlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Gebe kadÄ±n, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doÄŸum gibi riskler aÃ§Ä±sÄ±ndan yakÄ±n izlem saÄŸlanarak, fetal geliÅŸim seri ultrasonografiler ile takip edildi. Hastanenin gebe okulu ve kadÄ±n doÄŸum polikliniÄŸinde dÃ¼zenli olarak takibi yapÄ±lan kadÄ±n, 38. gebelik haftasÄ±nda herhangi bir komplikasyon geliÅŸmeden, elektif sezaryen ile iki saÄŸlÄ±klÄ± bebek dÃ¼nyaya getirdi.
Hastanede gÃ¶revli Op. Dr. Abdurrahman Mert, ileri yaÅŸta ve yardÄ±mcÄ± Ã¼reme teknikleriyle oluÅŸan gebeliklerin, uygun ve disiplinli tÄ±bbi yaklaÅŸÄ±mla baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rÄ±labildiÄŸini, sÃ¶z konusu vakanÄ±n da bu aÃ§Ä±dan Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye'de ileri yaÅŸlarda gerÃ§ekleÅŸen doÄŸumlar sadece ÅžanlÄ±urfa ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. GeliÅŸtirilen tÄ±p teknikleri sayesinde ileri yaÅŸlarda gebelliklerde baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶rnekleri bulunuyor.Â Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde 25 yÄ±ldÄ±r Ã§ocuk hasreti Ã§eken 58 yaÅŸÄ±ndaki Abdurrahman ve 56 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼llÃ¼ÅŸen GÃ¼zel Ã§ifti, tÃ¼p bebek yÃ¶ntemiyle ikiz bebek sahibi olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±.Â
GÃ¼zel Ã§ifti, ÅžÃ¼kriye Fatmanur ve Bilal Veysel adÄ±nÄ± verdikleri bebekleri dÃ¼nyaya getiren Akdeniz Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Selahattin Kumru,Â Â GÃ¼lÃ¼ÅŸan GÃ¼zel'in, TÃ¼rkiye'de en ileri yaÅŸta ikiz bebek dÃ¼nyaya getiren anne olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°LERÄ° YAÅžTA GEBELÄ°K RÄ°SKLÄ°
Ä°leri yaÅŸ gebelikleri korkulan gebelikler olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Prof. Dr. Kumru, "Ä°leri yaÅŸtaki gebeliklerde kromozom bozukluklarÄ± riski artÄ±yor. Gebelik zehirlenmesi, tansiyon yÃ¼kselmesi ile birlikte giden tablo riski artÄ±yor. Gebelikte diyabet riski artÄ±yor. HastamÄ±zda diyabet Ã§Ä±kmadÄ±, sadece tansiyon riski arttÄ±. Biz de elimizden geldiÄŸince onunla mÃ¼cadele ettik" dedi.
EÅŸinin 25 yÄ±lda 3-4 kez dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Abdurrahman GÃ¼zel ise "KÄ±smet bugÃ¼neymiÅŸ. Ä°ki Ã§ocuÄŸumuz oldu, duygularÄ±mÄ± anlatamam. Bunun mutluluÄŸu Ã§ok baÅŸka bir ÅŸey. Evin iÃ§inde Ã§ocuk sesine hasrettim. DÄ±ÅŸarÄ±da bir Ã§ocuk bir baba ile oynarken ben kendi kendime aÄŸlÄ±yordum. 'AllahÄ±m ben de bu duygularÄ± yaÅŸayacak mÄ±yÄ±m, Ã§ocuÄŸumu kucaÄŸÄ±ma alacak mÄ±yÄ±m' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Åžu an bunu tattÄ±m, bundan sonra Ã¶lsem de gam yemem. Rabbim saÄŸlÄ±k sÄ±hhat versin hepsine" dedi.
UÅŸak'taÂ UÅŸak'Ä±n EÅŸme ilÃ§esinde, tek Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden 55 yaÅŸÄ±ndaki Halil ve Muazzez Ã‡Ä±nar Ã§ifti, 2017 yÄ±lÄ±nda tÃ¼p bebek yÃ¶ntemiyle ikiz bebek sahibi oldu.Â OÄŸullarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan eÅŸiyle zor gÃ¼nler geÃ§irdiklerini anlatan Halil Ã‡Ä±nar, tÃ¼p bebek yÃ¶ntemiyle Ã§ocuk sahibi olmaya karar verdikten sonra Ä°zmir'de bir hastanede tedavi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±lar.Â
YakÄ±nlarÄ±ndan da destek gÃ¶rdÃ¼klerini dile getiren Ã‡Ä±nar, "GenÃ§liÄŸimizde yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ihtiyarlÄ±kta yaptÄ±k. Bebeklerin ikiz olmasÄ± bizi Ã§ok yoruyor ama Ã¼stesinden geleceÄŸiz. ArtÄ±k yaÅŸamdaki tek amacÄ±mÄ±z bu bebekleri bÃ¼yÃ¼tmek. Annelerinin sÃ¼tÃ¼ olmadÄ± bu yÃ¼zden elle besliyoruz. Tabii bÃ¼tÃ¼n bunlar masraf, bir ÅŸekilde Ã¼stesinden geleceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
DoÄŸumdan sonra hayata umutla bakmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden 55 yaÅŸÄ±ndaki anne Muazzez Ã‡Ä±nar ise ikizlerinin eve mutluluk getirdiÄŸini sÃ¶yledi.
35 yÄ±ldÄ±r bebek hayalini kuran Memnune Tiryaki ise bu hayalini 64 yaÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â EÅŸi Ã–mer Tiryaki (62), Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in yÄ±llardÄ±r uÄŸraÅŸ verdiklerini belirterek, "Ä°lk testlerde hamile olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸimizde Ã¶nce inanmadÄ±k. YakÄ±nlarÄ±mÄ±z da hamilelik deÄŸil, dÄ±ÅŸ gebeliktir dedi ama hiÃ§ vazgeÃ§medik" dedi. Ä°ki kilo 735 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda, 48 santimetre boyunda saÄŸlÄ±klÄ± bir erkek Ã§ocuÄŸu doÄŸuran Tiryaki, dÃ¼nyadada da en geÃ§ yaÅŸta anne olan kadÄ±nlar arasÄ±na girdi.Â