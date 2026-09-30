Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı! Selçuk Bayraktar'dan gençlere önemli mesaj: TEKNOFEST bir öz güven devrimidir

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“Yapay zekayı potansiyelinizi büyüten bir kaldıraç olarak görün”



Yapay zekanın insanlığın yeni bir dönüşüm dönemini başlattığını ifade eden Bayraktar, gençlere de yapay zekanın kullanımına ilişkin mesaj verdi.Bayraktar, “Yapay zekayı aklınızın yerini alan bir rehber değil, potansiyelinizi büyüten bir kaldıraç olarak görün. Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi ve muhakeme yeteneğinizi geliştirin” dedi.Teknolojinin bir araç olduğunu belirten Bayraktar, “Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Ahlakı ve vicdanı taşıyan da insandır. Mesele yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlakın, hangi vicdanın yön vereceğidir” diye konuştu.

“Teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz”



Dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiğini ifade eden Bayraktar, teknolojinin insanlığın faydasına kullanılması gerektiğini söyledi.Bayraktar, “Bilimle vicdanı, zekayla ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bayraktar, daha adil ve müreffeh bir dünya hedefinin altını çizerek, “Kendi KIZILELMA’nızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın. Gözünüzü geleceğe çevirin” dedi.

Bayraktar, konuşmasını “Gelin; bilgiyi üretime, üretimi katma değere, katma değeri refaha, refahı tam bağımsızlığa dönüştürelim. Şanlıurfa’dan, tarihin sıfır noktasından, geleceğin teknolojilerine doğru yeni bir yolculuk başlatalım” sözleriyle tamamladı.