Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı! Selçuk Bayraktar'dan gençlere önemli mesaj: TEKNOFEST bir öz güven devrimidir
TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa’da düzenlenen törenle başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış konuşmasında Milli Teknoloji Hamlesi, yapay zeka, tarım teknolojileri ve gençlerin teknoloji üretimindeki rolüne ilişkin mesajlar verdi. Bayraktar, “TEKNOFEST bir öz güven devrimidir. ‘Biz yapamayız’ diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır” dedi.
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Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel önemine vurgu yapan Bayraktar, kentin insanlık tarihindeki rolüne dikkat çekti. Göbeklitepe, Karahantepe ve Çakmaktepe gibi merkezlerin bulunduğu Şanlıurfa’nın, geçmişte olduğu gibi bugün de yeni bir geleceğin kurulmasına ev sahipliği yaptığını belirten Bayraktar, “Binlerce yıl önce burada yeni bir dünya kuruldu. Bugün de burada yeni bir gelecek kuruluyor” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’nin değişen hikayesi”
TEKNOFEST’in 2018’de başlayan yolculuğunun büyük bir teknoloji hareketine dönüştüğünü söyleyen Bayraktar, bu yıl festival kapsamında 62 farklı alandaki teknoloji yarışmalarına 730 binin üzerinde takımın, 1 milyon 600 binin üzerinde gencin başvurduğunu belirtti.
Bayraktar, “Bunlar sadece rakam değil. Bunlar Türkiye’nin değişen hikayesi” dedi.
Festival kapsamında gençlerin teknolojiyle buluştuğunu belirten Bayraktar, Göbeklitepe Deneyim Alanı ve ALAN-26 gibi bölümlerde geçmişten geleceğe uzanan bir teknoloji ve üretim hikayesinin anlatıldığını söyledi. Bayraktar, festival kapsamında AKINCI, AKSUNGUR, SOLOTÜRK ve Bayraktar TB3’ün de hava gösterileri gerçekleştireceğini belirtti.
“TEKNOFEST gençliği Türkiye’nin geleceği”
Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki gençlerin festivalin merkezinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Şanlıurfa’nın, Diyarbakır’ın, Mardin’in, Gaziantep’in, Adıyaman’ın, Kilis’in, Batman’ın, Siirt’in, Şırnak’ın pırıl pırıl, zeki, çalışkan, üretken çocukları… Bu gençler Türkiye’nin geleceği” diye konuştu.
Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde gençlerin yapay zeka ve robotik alanlarında eğitim aldığını aktaran Bayraktar, bölgedeki öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarında projeleriyle mücadele ettiğini söyledi.
“TEKNOLOJİ üretim gücüdür”
Milli Teknoloji Hamlesi’nin yalnızca savunma sanayisi ve gökyüzüyle sınırlı olmadığını belirten Bayraktar, teknolojinin tarımdan sağlığa, fabrikalardan laboratuvarlara kadar üretimin her alanında yer alması gerektiğini ifade etti.Bayraktar, “Teknoloji üretim gücüdür, istihdamdır, ihracattır. Teknoloji toplumların refahı için en güçlü araçtır” dedi.
Bir TEKNOFEST projesinin zaman içerisinde girişime, şirkete ve üretim alanına dönüşebileceğini belirten Bayraktar, teknoloji yatırımlarının istihdam ve ihracat oluşturabileceğine dikkat çekti.
“Geleceğin güçlü ekonomileri…”
Türkiye’nin yüksek teknoloji, yerli üretim ve katma değerli ihracat hedeflerine vurgu yapan Bayraktar, “Geleceğin güçlü ekonomileri, bilgiyi ürüne, teknolojiyi değere dönüştüren ve küresel markalarını üreten ekonomiler olacak” ifadelerini kullandı.Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yalnızca Türkiye’nin değil, dost ve gönül coğrafyasının ortak geleceğine katkı sağlayacak bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Tarım teknolojilerine dikkat çekti
Konuşmasında tarım teknolojilerine de geniş yer veren Bayraktar, gıdanın stratejik öneminin arttığını belirterek tarımın geleneksel bir sektörün ötesinde, yüksek teknolojinin önemli kullanım alanlarından biri olması gerektiğini ifade etti.Bayraktar, “Yeni nesil milli tarım teknolojileri, yapay zeka destekli çözümler, genetik bilim, verimlilik ve sürdürülebilir üretim” başlıklarının geleceğin tarımında belirleyici olacağını söyledi.
“Yapay zekayı potansiyelinizi büyüten bir kaldıraç olarak görün”
Yapay zekanın insanlığın yeni bir dönüşüm dönemini başlattığını ifade eden Bayraktar, gençlere de yapay zekanın kullanımına ilişkin mesaj verdi.Bayraktar, “Yapay zekayı aklınızın yerini alan bir rehber değil, potansiyelinizi büyüten bir kaldıraç olarak görün. Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi ve muhakeme yeteneğinizi geliştirin” dedi.Teknolojinin bir araç olduğunu belirten Bayraktar, “Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Ahlakı ve vicdanı taşıyan da insandır. Mesele yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlakın, hangi vicdanın yön vereceğidir” diye konuştu.
“Teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz”
Dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiğini ifade eden Bayraktar, teknolojinin insanlığın faydasına kullanılması gerektiğini söyledi.Bayraktar, “Bilimle vicdanı, zekayla ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bayraktar, daha adil ve müreffeh bir dünya hedefinin altını çizerek, “Kendi KIZILELMA’nızı kendiniz belirleyin. Köklerinizden güç alın. Gözünüzü geleceğe çevirin” dedi.
Bayraktar, konuşmasını “Gelin; bilgiyi üretime, üretimi katma değere, katma değeri refaha, refahı tam bağımsızlığa dönüştürelim. Şanlıurfa’dan, tarihin sıfır noktasından, geleceğin teknolojilerine doğru yeni bir yolculuk başlatalım” sözleriyle tamamladı.