Samsun'daki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor! Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupa'dan akın akın buraya geliyorlar
Samsun'da köylülerin bulduğu yeraltı tünellerindeki gizemli geçitler camilere çıkıyor. Dağın tepesinde bulunan gizli hazineyi görmek için Avrupa'dan akın akın geliyorlar. Askeri amaçla kullandığı düşünülen mağarada altın olduğu iddiaları da var. Gizemli yapılarla dolu Samsun'da köylülerin keşfettiği yeraltı tüneli hala araştırılıyor.
• 29 Mayıs 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2025 - 17:45 • Son Güncelleme: