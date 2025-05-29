Samsun'daki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor! Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupa'dan akın akın buraya geliyorlar





Samsun Büyükşehir Belediyesi, özellikle Tepen Deliği ve Hayat Kaya Mağarası için turizm projeleri üzerinde çalışıyor. Bölgelerin ulaşımı, güvenliği ve aydınlatılması gibi konular için yatırım planları gündemde.



Eğer bu yapılar gün yüzüne çıkarılır ve ziyaretçilere açık hale getirilirse, Samsun turizminde yepyeni bir sayfa açılabilir.



Bazı tarihçiler, bu tünellerin Osmanlı döneminde askerî amaçlarla kullanılmış olabileceğini, özellikle deniz kıyısındaki stratejik bölgelerde topçu mevzilerine yeraltından cephane taşınması için yapıldığını iddia ediyor.



Bununla birlikte, İstiklal Savaşı dönemine ait bazı anılarda gizli geçitler aracılığıyla silah taşındığı söylentileri de geçiyor. Ancak bunlar da yine efsane seviyesinde kalıyor.



Fakat şehir genelini kapsayan organize bir “tünel ağı” için henüz elimizde yeterince güçlü bilimsel kanıt yok.Kaynak: Gazetearena