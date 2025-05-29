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GündemSamsun'daki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor! Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupa'dan akın akın buraya geliyorlar
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Samsun'daki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor! Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupa'dan akın akın buraya geliyorlar

Samsun'da köylülerin bulduğu yeraltı tünellerindeki gizemli geçitler camilere çıkıyor. Dağın tepesinde bulunan gizli hazineyi görmek için Avrupa'dan akın akın geliyorlar. Askeri amaçla kullandığı düşünülen mağarada altın olduğu iddiaları da var. Gizemli yapılarla dolu Samsun'da köylülerin keşfettiği yeraltı tüneli hala araştırılıyor.

• 29 Mayıs 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
1Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar

Samsun sadece Karadeniz’in en büyük şehirlerinden biri değil, aynı zamanda yüzeyin altına gizlenmiş, tam anlamıyla keşfedilmemiş gizemli yapılarla dolu bir şehir. Yıllardır konuşulan “Samsun’un altındaki tüneller” sadece şehir efsanelerinden mi ibaret, yoksa gerçekten tarih öncesinden gelen bir iz mi taşıyor?

2Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar

Bafra’ya bağlı Başaran Köyü’nde 2012 yılında, köylüler tarafından bulunan ve yerel halkın “Tepen Deliği” adını verdiği yeraltı tüneli, bu söylentilerin en ciddi dayanaklarından biri oldu.

3Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar

Tam 136 basamakla inilen bu yapının, hem mimari yapısı hem de işçilik detaylarıyla Tunç Çağı’na kadar uzandığı düşünülüyor.

4Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar

Arkeologlar tarafından yapılan ilk incelemelerde bu yapının Helenistik ve Roma dönemlerinde de aktif olarak kullanıldığına dair bulgular elde edildi. Tünelin içinde ve çevresindeki kayalık yapıda mezar olabileceği tahmin edilen oyuklar da dikkat çekiyor.

5Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar

Tepen Deliği’ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan Hayat Kaya Mağarası, Samsun’un bilinen en uzun mağarası olarak dikkat çekiyor. İçinde doğal su yolları, sarkıt ve dikitler, galeri sistemi ve hatta mini şelale bulunan bu mağara, adeta bir yeraltı şehri havası taşıyor.

6Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar

Mağaranın girişinde insan eliyle şekillendirilmiş mimari izler, bunun sadece doğal bir oluşum değil, tarih boyunca aktif olarak kullanılan bir alan olduğunu düşündürüyor. Bugün dahi mağaranın içindeki bazı odalar hâlâ araştırmacıların ulaşamadığı yerler arasında.

7Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar

Samsun’un bazı eski mahallelerinde, özellikle Kale Mahallesi, Saathane, Hançerli ve Ulugazi civarlarında halk arasında camiler arasında gizli geçitler olduğuna dair iddialar oldukça yaygın.

8Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar

Bazı yaşlı Samsunlular, bu geçitlerin Osmanlı döneminde vakıf mallarını korumak, zor zamanlarda güvenli geçiş sağlamak veya din adamlarının iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını söyler. Fakat bugüne kadar bu geçitlerin varlığını ispatlayan bilimsel bir kazı yapılmadı.

9Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar



Yerel halk, bazı bölgelerde çocukken girdikleri ama zamanla “duvar örülen” veya “girişleri kapatılan” tünellerden bahsediyor. Özellikle bazı cami bodrumlarında veya tarihi binaların mahzenlerinde “bir kapı vardı ama sonra kapatıldı” gibi söylemler oldukça yaygın.

Bu hikâyeler, şehirde organize bir tünel ağına dair inancı güçlendirse de bugüne kadar somutlaştırılamamış durumda.

10Samsundaki gizli hazinenin bir ucu camiye çıkıyor Köylüler gizemli geçidi buldu, Avrupadan akın akın buraya geliyorlar



Samsun Büyükşehir Belediyesi, özellikle Tepen Deliği ve Hayat Kaya Mağarası için turizm projeleri üzerinde çalışıyor. Bölgelerin ulaşımı, güvenliği ve aydınlatılması gibi konular için yatırım planları gündemde.

Eğer bu yapılar gün yüzüne çıkarılır ve ziyaretçilere açık hale getirilirse, Samsun turizminde yepyeni bir sayfa açılabilir.

Bazı tarihçiler, bu tünellerin Osmanlı döneminde askerî amaçlarla kullanılmış olabileceğini, özellikle deniz kıyısındaki stratejik bölgelerde topçu mevzilerine yeraltından cephane taşınması için yapıldığını iddia ediyor.

Bununla birlikte, İstiklal Savaşı dönemine ait bazı anılarda gizli geçitler aracılığıyla silah taşındığı söylentileri de geçiyor. Ancak bunlar da yine efsane seviyesinde kalıyor.

Fakat şehir genelini kapsayan organize bir “tünel ağı” için henüz elimizde yeterince güçlü bilimsel kanıt yok.Kaynak: Gazetearena