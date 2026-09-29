Samsun'da üretici hasada başladı! Alıcı hazır, tarladan kazanca dönüşüyor
Samsun’da Ladik fasulyesinde hasat başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin satın alma garantisi sayesinde üreticiler ürünlerini toplarken pazar arayışı yaşamıyor, emeklerini doğrudan kazanca dönüştürüyor.
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Tek tek toplanan ürünler ardından kurutulmaya bırakılıyor. Sulama desteğinden satın alma garantisine üretim sezonu boyunca üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi onların hasat heyecanına da ortak oluyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı güçlendirecek proje ve hizmetler üretirken üreticimizin ihtiyacını sahada görerek şekillendiriyoruz. Bazen bu ihtiyaç sulama oluyor, bazen tohum bazen pazar Çiftçimizin, üreticimizin üretimde önlerini açmak, işlerini kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ladik fasulyesinde uyguladığımız model de bu çalışmalardan yalnızca biri. Üreticimiz tarlasını ekerken de yalnız olmadığını biliyor, hasat zamanı geldiğinde de yalnız olmadığını biliyor.
Üreticimizin sulama imkânlarını güçlendirdik, üretim sürecinde yanında olduk ve ürününü satma kaygısı yaşamaması için satın alma garantisi sunduk. Bu güvenin üretim isteğini güçlendirdiğine inanıyoruz. Ladik fasulyesinde bugün yaşanan hasat heyecanı da üreticimize verdiğimiz desteğin sahadaki en güzel karşılıklarından biri. Hasadımızın üreticilerimize bereket, kazanç ve hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Üreten her çiftçimizin yanında olmaya, kırsal kalkınmayı güçlendiren projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.