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Samsun'da üretici hasada başladı! Alıcı hazır, tarladan kazanca dönüşüyor

29.09.2026 - 11:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Samsun’da Ladik fasulyesinde hasat başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin satın alma garantisi sayesinde üreticiler ürünlerini toplarken pazar arayışı yaşamıyor, emeklerini doğrudan kazanca dönüştürüyor.

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1Samsun'da üretici hasada başladı! Alıcı hazır, tarladan kazanca dönüşüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile isminden daha fazla söz ettirmeye başlayan Ladik fasulyesinde hasat dönemi başladı. Tarlaya giren üreticiler ürünlerini bin bir emekle topluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat akşama kadar devam ediyor.

2Samsun'da üretici hasada başladı! Alıcı hazır, tarladan kazanca dönüşüyor

Tek tek toplanan ürünler ardından kurutulmaya bırakılıyor. Sulama desteğinden satın alma garantisine üretim sezonu boyunca üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi onların hasat heyecanına da ortak oluyor.

3Samsun'da üretici hasada başladı! Alıcı hazır, tarladan kazanca dönüşüyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı güçlendirecek proje ve hizmetler üretirken üreticimizin ihtiyacını sahada görerek şekillendiriyoruz. Bazen bu ihtiyaç sulama oluyor, bazen tohum bazen pazar Çiftçimizin, üreticimizin üretimde önlerini açmak, işlerini kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ladik fasulyesinde uyguladığımız model de bu çalışmalardan yalnızca biri. Üreticimiz tarlasını ekerken de yalnız olmadığını biliyor, hasat zamanı geldiğinde de yalnız olmadığını biliyor.

4Samsun'da üretici hasada başladı! Alıcı hazır, tarladan kazanca dönüşüyor

Üreticimizin sulama imkânlarını güçlendirdik, üretim sürecinde yanında olduk ve ürününü satma kaygısı yaşamaması için satın alma garantisi sunduk. Bu güvenin üretim isteğini güçlendirdiğine inanıyoruz. Ladik fasulyesinde bugün yaşanan hasat heyecanı da üreticimize verdiğimiz desteğin sahadaki en güzel karşılıklarından biri. Hasadımızın üreticilerimize bereket, kazanç ve hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Üreten her çiftçimizin yanında olmaya, kırsal kalkınmayı güçlendiren projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

5Samsun'da üretici hasada başladı! Alıcı hazır, tarladan kazanca dönüşüyor
6Samsun'da üretici hasada başladı! Alıcı hazır, tarladan kazanca dönüşüyor

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