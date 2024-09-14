Samsun'da alarm verildi! Çiftçilerin zararı büyük, 300 milyon TL'lik tuzak
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bu yıl fındık üreticisini büyük oranda zarara uğratan kahverengi kokarca böceğiyle gerekli ve birlikte mücadele edilmemesi durumunda aynı sorunun bir sonraki yıl Türkiye’nin en çok çeltik üretilen 2. noktası olan Bafra Ovası'nda çeltikte yaşanabileceğine dikkat çekerek, zararlı ile mücadele için 300 milyon TL’lik bir tuzak alımı yapacaklarını söyledi.
İHA
• 14 Eylül 2024 - 07:58 • Son Güncelleme:
İHA
• 14 Eylül 2024 - 07:58 • Son Güncelleme: