'Şampiyonlar Ligi' masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı! 'Utanç duyuyorum'
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masası olarak paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler Dilan - Engin Polat soruşturmasına dahil edilerek mal varlıklarına el konuldu. Masada yer alan ve bir dönem Dilan Polat ile olan yakın arkadaşlığı gündeme gelen Eylül Öztürk fenomenler masasının en çok konuşulan ismi oldu. Özellikle Amerika'da aldığı evleri çok konuşulan Öztürk kendisini savundu ve aylık gelirini açıkladı. İşte Eylül Öztürk'ün son açıklamalarının detayları...
• 11 Aralık 2023 - 10:41 • Son Güncelleme:
• 11 Aralık 2023 - 10:41 • Son Güncelleme: