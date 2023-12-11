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Gündem'Şampiyonlar Ligi' masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı! 'Utanç duyuyorum'
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'Şampiyonlar Ligi' masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı! 'Utanç duyuyorum'

Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masası olarak paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler Dilan - Engin Polat soruşturmasına dahil edilerek mal varlıklarına el konuldu. Masada yer alan ve bir dönem Dilan Polat ile olan yakın arkadaşlığı gündeme gelen Eylül Öztürk fenomenler masasının en çok konuşulan ismi oldu. Özellikle Amerika'da aldığı evleri çok konuşulan Öztürk kendisini savundu ve aylık gelirini açıkladı. İşte Eylül Öztürk'ün son açıklamalarının detayları...

• 11 Aralık 2023 - 10:41 • Son Güncelleme:
• 11 Aralık 2023 - 10:41 • Son Güncelleme:
1Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmada hakkında dava açılan ve yurt dışına çıkış yasağı konularak mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk, paylaştığı video ile aylık gelirini açıkladı.

2Eylül Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Eylül Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kazançlarımdan bahsetmek istiyorum. Burada önemli olan husus, bu kazançların vergisinin ödenip ödenmediği. Bununla ilgili belgeleri, evrakları devlete sundum.

3Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Gündemde sürekli kara para, fenomenler nasıl zenginleştiler gibi hepinizin gündeminde olan konu şu. Ben size sektörü, sosyal medyayı anlatmak istiyorum. Artık devir sosyal medya devri. Sadece bir günde bir hikayemin izlenmesi 813 bin.

4Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Eylül Öztürk, bazı YouTube hesaplarını göstererek, normal görüntülenmelerinin düşük olduğunu ancak fenomenlerle ilgili yayınların katbekat yükseldiğini söyledi. Öztürk 'Benim tek bir hikayem 1 milyona kadar çıkabiliyor. Onlar bir yayına reklam alıyor, ben profilimin içine defalarca reklam alıyorum.' dedi.

5Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Haberleri yapan isimler sosyal medyanın ne olduğunu çok iyi biliyorlar, matematiğinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar, bu işlerden nasıl para kazanıldığını çok iyi biliyorlar. Çünkü kendileri de aynı işleri yapıyor...

6Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Programlarının içine aldıkları ekstra reklamlar oluyor. Ben de bir sürü reklam firmasıyla çalışıyorum. Yani önemli olan burada ne kadar çok programınızı izletirseniz, o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bu işin matematiği bu.

7BELGELER İSTENİRSE GÖNDERECEĞİM

BELGELER İSTENİRSE GÖNDERECEĞİM

Biri zaten benden belgeleri istese zaten ben ona göndereceğim. Bundan bir haber değeri çıkmayacak ve yine para kazanamayacak.

8HER EVLİLİKTE OLUYORMUŞ

"HER EVLİLİKTE OLUYORMUŞ"

Bir gün içerisinde bana gelen reklam teklifleri. Reklamı yapıp yapmamak tamamen bana kalmış. Ben sosyal medyada en çok reklam alan influencer'dan biriyim.

9Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Sizinle aylık kazançlarımı paylaşacağım, çok özür diliyorum. Keşke elimde olsa, ama bunu yapmak zorunda olduğumu anlayın. Ben bunu yapmazsam, hırsızlıkla kara para aklamakla anılmaya devam edeceğim.

10Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Ben bu belgeleri zaten devletime sundum, ama konu kamuoyunda benimle ilgili yayınlanan şeylerde benim yüreğim kaldırmıyor.

11BİR AY İÇİNDE 384 BİN LİRA KAZANDIM

BİR AY İÇİNDE 384 BİN LİRA KAZANDIM

Totalde 216 bin 500 lira kazanmışım bir ay içerisinde. Bunun dışında başka markanın linklerini veririm, bundan bir komisyon alırım. Yine ayrıca bunlardan 168 bin lira kazanmışım. Hem markalardan, hem linklerden bir ay içerisinde 384 bin 815 TL kazanmışım sadece bir e-ticaret platformunda.

12Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Kendi adıma, bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, güzellik merkezi franchising'lerinden aldığım bedeller ortada, akademimizden kazandığımız para, kendimize ait markadan kazandığımız para; bunların hepsi bende evraklı belgeli şekilde var.

13Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Hayatımın bir döneminde parasızlıkla sınandım, şimdi parayla sınanıyorum.Size aylık kazançlarımın sadece bir kısmını gösterdim. Aldığım evlerin tamamının kazançlarının kaynağı bunlardır. Sosyal medya gelirlerim, tiyatro gelirlerim, dizi ve sinema gelirlerim, sunuculuk gelirlerim, markamdan gelen paralar, kazandığım reklamlar.

14HEPSİ ZAMAN İÇERİSİNDE ALINMIŞ EVLER

HEPSİ ZAMAN İÇERİSİNDE ALINMIŞ EVLER

10 tane 125 bin dolardan alınmış ev. Hepsi zaman içerisinde alınmış evler, hepsinin parası bankadan bankaya geçirilmiş evler. Hepsi banka hesaplarında var zaten. Hepsi faturalı, banka kayıtlarıyla sabittir. Hepsi devlete teker teker sunulmuştur, muhasebe kaydı vardır.

15Şampiyonlar Ligi masasından Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı Utanç duyuyorum

Vergisi ödendi mi? Evet ödendi, devlete de bir lira borcum yoktur. Eksik bir şey yaptıysam bunu da çıkartırlar, cezası varsa bunu da öderiz.