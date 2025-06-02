Salda Gölü'nde sporla doğa el ele: Mücadeleler nefes kesti

Salda bilim, spor ve çevresel duyarlılıkla anılacak
DoğaFest kapsamındaki yarışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Salda'nın bilimsel önemine de dikkat çekti. Bilim merkezinin önümüzdeki süreçte faaliyete geçeceğini hatırlatan Baydar, "Salda'da bulunan ama aynı zamanda atıl kalmış alanlarımızı da değerlendirme imkânımız olacak. Battaniye fabrikamız var, onu da yine bu vesileyle faaliyete sokmuş olacağız. Salda'yı özellikle bilimle, sporla ve çevresel duyarlılıkla daha çok tanıtmak, daha çok anlatmak için buradayız. Bu etkinliklerimizin de inşallah sürdürülebilirliği bizim açımızdan son derece önemli ama en önemlisi bu etkinliklere sahip çıkmak" dedi.