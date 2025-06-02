Salda Gölü'nde sporla doğa el ele: Mücadeleler nefes kesti

"Salda benim için artık çok özel bir yer"

Kadınlar triatlon kategorisinde birincilik elde eden Doğa Canik ise hem yarıştan hem atmosferden büyük keyif aldığını belirtti. Salda Gölü'nün kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Canik, "Bugün Salda Gölü'nde yarıştım ve çok keyif aldım. Gölde yüzmek başta soğuk olsa da güzeldi. Çalışacağımız bir parkurdu. Bisiklet ve koşu parkuru da çok keyifliydi. Türkiye'nin farklı yerlerinde yarıştım ama Salda Gölü benim için ayrı bir yer oldu. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.