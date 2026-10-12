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GündemSakarya’da bal kabağı hasadı başladı! Tarlada 15 TL, pazarda 30 TL’ye satılıyor
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Sakarya’da bal kabağı hasadı başladı! Tarlada 15 TL, pazarda 30 TL’ye satılıyor

12.10.2026 - 14:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya’da coğrafi işaretli bal kabağında hasat sezonu başladı. Tarlada 10 ila 15 lira arasında alıcı bulan, pazarda ise yaklaşık 30 liradan satılan “beyaz elmas”, hem üreticisinin yüzünü güldürüyor hem de tatlıdan çorbaya uzanan lezzetleriyle sofralardaki yerini alıyor.

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1Sakarya’da bal kabağı hasadı başladı! Tarlada 15 TL, pazarda 30 TL’ye satılıyor

Sakarya ovasının verimli topraklarında özenle seçilen çekirdeklerin toprakla buluşmasıyla başlayan üretim maratonu, yaklaşık 6 aylık titiz bir bakım ve büyüme evresinin ardından toplatılma aşamasına ulaşıyor. Tarlada olgunlaşan bal kabakları, işçiler tarafından tek tek kesilerek traktör römorklarına yükleniyor.

2Sakarya’da bal kabağı hasadı başladı! Tarlada 15 TL, pazarda 30 TL’ye satılıyor

Kesim işleminin ardından kabuk ve iç yapısının tam kıvamına gelmesi amacıyla bir süre tarlada güneş altında bekletilen ürünler, ardından özenle toplandıktan sonra muhafaza edileceği depolara sevk edilerek kategorilerine göre ayrılıyor. Halk arasında "beyaz elmas" olarak da nitelendirilen coğrafi işaretli Sakarya bal kabağı; ustaların dokunuşlarıyla tatlı, çorba, lokum, marmelat ve reçel gibi geniş bir ürün yelpazesine dönüştürülüyor. Sadece yurt içinde değil, uluslararası pazarlarda da talep gören bu tescilli lezzet, hem lezzeti ve aromasıyla kentin marka değerini yükseltiyor hem de bölge üreticisinin ekonomisine ciddi katkı sunuyor.

3Sakarya’da bal kabağı hasadı başladı! Tarlada 15 TL, pazarda 30 TL’ye satılıyor

Kabak ekimi ve hasadından bahseden çiftçi İslam Aksoy, "Sakarya'nın daha çok Akyazı ve Erenler ilçesinde ekiliyor. Toprak ve hava şartlarından dolayı kabağa daha elverişli şekilde oluyor. Kabak, mart ayının son haftasında başlıyor ekilmeye nisan ayının sonlarına kadar sürüyor. Hasat ise eylülün sonundan ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Tarlada kabağın fiyatı 10 ile 15 lira arasında değişirken pazarda da perakende olarak 30 lira civarında satılıyor. Geçen seneye göre bu sene ekiliş daha fazla ve geçen sene kurak geçmişti. Bu sene rekolte olarak yüzde 40 etkiledi. Kabağı her sene düzenli eken ve bakanın yüzü güler. Coğrafi işaretli kabaktan daha çok tatlı yapılıyor ama çorbası ve değişik tatlıları yapılıyor. Türkiye'nin diğer illerinin yanı sıra diğer ülkelere de gönderim yapıyoruz" dedi.

4Sakarya’da bal kabağı hasadı başladı! Tarlada 15 TL, pazarda 30 TL’ye satılıyor

Lezzeti damaklarda kalan kabak tatlısının sofraları süslediğini aktaran restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, "2026 yılının hasadını topladık ve işletmemize getirdik. Kabak tatlısı olarak biliniyor ama biz işletmemizde bu tatlıya elmas diyoruz. Sakarya'nın yöresel ve coğrafi işaretli lezzetlerinden bir tanesi ‘elmas' yani kabak tatlısıdır. Burada dilimleyip, bir gün dinlendirip tencereye bırakıyoruz. Şeker serpiştirip ilk suyunu saldıktan sonra suyu döküp kaynamaya bırakıyoruz. Biz birer saat aralıklarla 3 gün boyunca pişirip 4 gün boyunca dinlendiriyoruz ki tat kabağın içine iyice işlesin. Gelen misafirlerin midelerini yeni hasatla birlikte şenlendirdik ve 2026 sezonunu açmış bulunmaktayız" diye konuştu.

5Sakarya’da bal kabağı hasadı başladı! Tarlada 15 TL, pazarda 30 TL’ye satılıyor
6Sakarya’da bal kabağı hasadı başladı! Tarlada 15 TL, pazarda 30 TL’ye satılıyor

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