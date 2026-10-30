Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya'da altyapı çalışması için kazı yapılırken çıktı! 'Üzerinde gizemli harfler var'
HaberlerGündem Haberleri Sakarya'da altyapı çalışması için kazı yapılırken çıktı! 'Üzerinde gizemli harfler var'

Sakarya'da altyapı çalışması için kazı yapılırken çıktı! 'Üzerinde gizemli harfler var'

30.10.2026 - 17:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yürütülen rutin altyapı çalışmaları sırasında, tarih meraklılarını ve bölge halkını heyecanlandıran önemli bir arkeolojik kalıntı gün yüzüne çıkarıldı. Akçakaya Mahallesi yolu üzerindeki kazı sahasında iş makinelerinin çalışması esnasında fark edilen devasa taş blok, üzerindeki antik alfabe yazıtları ve estetik mimari işlemeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Yol kenarında ortaya çıkarılan tarihi eser, incelenmek üzere koruma altına alındı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Sakarya'da altyapı çalışması için kazı yapılırken çıktı! 'Üzerinde gizemli harfler var'

İLGİLİ HABER

Oğlunun tavsiyesiyle başladı, yarım kilosunu 400 liraya satıyor! 'Bilen 5 kilodan aşağı almıyor'
Oğlunun tavsiyesiyle başladı, yarım kilosunu 400 liraya satıyor! 'Bilen 5 kilodan aşağı almıyor'

Sakarya'da sürdürülen altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarılan antik dönem yazıtlı taş blok, mahallelinin dikkatini çekti. Yol kenarındaki kazı çalışması sırasında ortaya çıkan devasa tarihi kalıntı, kısa sürede merak konusu haline geldi.

2Sakarya'da altyapı çalışması için kazı yapılırken çıktı! 'Üzerinde gizemli harfler var'

İLGİLİ HABER

Sadece Antalya'da yetişiyor! Litresi servet değerinde: Tescilli zeytinyağında 10 bin tonluk rekor!
Sadece Antalya'da yetişiyor! Litresi servet değerinde: Tescilli zeytinyağında 10 bin tonluk rekor!

Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesi yolu üzerinde altyapı çalışması bölgesinde faaliyet gösteren ekipler, saha çalışması esnasında, üzerinde antik dilde yazılmış çok satırlı yazıtlar ve alt kısmında kıvrımlı mimari süslemeler ile volüt detayları bulunan tarihi yapı kalıntısıyla karşılaştı.

3Sakarya'da altyapı çalışması için kazı yapılırken çıktı! 'Üzerinde gizemli harfler var'

İLGİLİ HABER

İngilizler Erzurum'da petrol aramış! Sır bilgi 85 yıl sonra ortaya çıktı: İngiliz Jeolog Palandöken'de ne buldu?
İngilizler Erzurum'da petrol aramış! Sır bilgi 85 yıl sonra ortaya çıktı: İngiliz Jeolog Palandöken'de ne buldu?

Taşın yüzeyinde dikkat çeken detaylar arasında, antik alfabe ile kazınmış "MNI... POY ZON K..." ve devamındaki satırlarda yer alan düzenli harf blokları ile kelime dizilimleri göze çarpıyor. Uzmanlar bu tür ibarelerin genellikle antik dönem anıt mezarları, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtlarında yer aldığını belirtiyor.

4Sakarya'da altyapı çalışması için kazı yapılırken çıktı! 'Üzerinde gizemli harfler var'

Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olduğu değerlendirilen taş bloğun hangi döneme ait olduğuna dair net bilgi, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi