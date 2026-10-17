Sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji açıkladı Bakan Kurum uyardı: 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı var
Son dakika hava durumu raporuna göre sağanak yağışlar yurdun büyük kısmanda etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Bursa’nın yüksek kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un Avrupa yakası, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın 10 il için turuncu, 26 il için ise sarı kodlu uyarı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
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BAKAN KURUM: 10 İLDE TURUNCU, 26 İLDE SARI KODLU UYARI VAR
Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım. Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor.
İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor.
Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
HAVA SICAKLIĞI:
Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; İstanbul'un Avrupa yakası, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un Anadolu yakası ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, İstanbul’un Anadolu yakası, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu ve gece akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli ,Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop dışında bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu