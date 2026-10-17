Sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji açıkladı Bakan Kurum uyardı: 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı var

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Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un Anadolu yakası ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, İstanbul’un Anadolu yakası, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



BURSA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu ve gece akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli ,Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu