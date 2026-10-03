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GündemSağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı
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Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

03.10.2026 - 21:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun büyük bir kısmında etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulabilecek fırtına nedeniyle 4 il için sarı kodlu uyarı verildi.

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1Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı verildi.

2Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor

3Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

4Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 15°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

6Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam Muğla çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 10°C, 21°CParçalı bulutlu

7Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneyi çok bulutlu, bu akşam Konya ve Karaman çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

10Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

RİZE 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

11Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusu ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

 

 

 

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