Sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun büyük bir kısmında etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulabilecek fırtına nedeniyle 4 il için sarı kodlu uyarı verildi.
kaynak olarak ekleyin
4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı verildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 15°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam Muğla çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK 10°C, 21°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneyi çok bulutlu, bu akşam Konya ve Karaman çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
RİZE 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusu ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
KARS 0°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı