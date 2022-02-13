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GalatasaraySadece Torrent'i mi? Fatih Terim'i de bombaladı! 'Bırak masal anlatma'
HaberlerGalatasaray Haberleri Sadece Torrent'i mi? Fatih Terim'i de bombaladı! 'Bırak masal anlatma'
• 13 Şubat 2022 - 10:00 • Son Güncelleme:

Sadece Torrent'i mi? Fatih Terim'i de bombaladı! 'Bırak masal anlatma'

Dün akşam mutlak kazanması gereken maçta Kayserispor ile evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray'da hem Burak Elmas hem de Torrent için istifa çağrıları yapılırken, spor yazarlarının kadro mühendisliğini yapan Fatih Terim'i de eleştirmeleri dikkatlerden kaçmadı.

• 13 Şubat 2022 - 10:00 • Son Güncelleme:
1Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma
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Süper Lig'deki kötü gidişatı değiştiremeyen Galatasaray, dün akşam kendi evinde bir çelme daha yedi. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

2Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Bu beraberlikle Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça yükselirken spor yazarları da hem bu maçı hem de sarı-kırmızılıların durumunu köşe yazılarında kaleme aldı. İşte o yazılar;

3ŞANSAL BÜYÜKA

ŞANSAL BÜYÜKA

Galatasaray takımı, kötü oynadığı, hatta kaybettiği maçlarda bile, en azından iyi bir başlangıç yapar, maçın bazı bölümlerinde tempoyu yüksek tutar, futbol oynadığını hatırlardı. Galatasaray takımı, Kayseri maçının ilk yarısında resmen “iflas” etti. Futbol adına “sıfır” çekti. Seyircisini bile deliye çevirdi. O seyirci müthiş coşkuyla karşıladığı Galatasaray takımını, ilk yarı sonunda yuhlar ve ıslıklarla soyunma odasına gönderdi.

4Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Yemin ediyorum, ilk yarı sonunda hanıma “okkalı” bir duble Türk kahvesi söyledim, uykum açılsın diye... Galatasaray takımının önce kendi camiasına, tribünlerdeki seyirciye, ekran başında umutlarını ve zamanlarını bu maça bağlayanlara “işkence” çektirmeye hakkı yok.

5Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Hadi kötüsün, beceriksizsin, Galatasaray kalibresinin altında futbolcusun. Bütün bunlara rağmen, koşmana, mücadele etmene, hırslı, coşkulu oynamana engel olan ne var? Kötü oyna ama koş... Yanlış yap ama mücadele et... Bunların dünya yansa, hasırları yanmaz. Umurlarında bile değil...

6Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Kayseri deseniz, zaten kalecisi kovid, üçüncü kalecisi oynadı. Emrah ısınırken, sakatlandı. Takımın resmen yarısı yok. Kayseri takımı bu, eti ne, butu ne? Bu takım karşısında bir Feghouli pozisyonu dışında, gole yaklaştığın tek pozisyon yok.

7Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Gomis üç yıl yaşlanarak geri döndü. Afrika çöllerinin sıcağında-kurağında yaşadı. Yeniden yeşermek, yeniden toparlamak elbette çok kolay değil... Romen tezgahının 10 milyon euroluk iki oyuncusu Morutan ile Cicaldau kulübede, Feghouli ile Babel ilk on birde başladı. Gençler oynuyor, olmuyor. Ustalar oynuyor, tutmuyor. Galatasaray futbol takımının genleriyle oynadılar. Yazık ettiler güzelim takıma...

8Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Diyebilirsiniz ki, “masalı bırak, maçı yaz...” Maçta ne var da yazayım? İlk yarıda şunu yazmadın diyeceğiniz bir pozisyon var mı? Ben böyle bir Galatasaray’ı rüyamda görsem inanmaz, kabus görüyorum sanırdım.

9Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Ancak hakça yazmam gerekirse; ikinci yarıdaki Galatasaray için yukarıdaki ifadeleri asla kullanamam. Islıklarla soyunma odasına gittikleri için mi, yoksa içerde fırça yedikleri için mi bilemem ama, sarı- kırmızılı oyuncular ikinci yarıya üstlerindeki “ölü toprağını atarak başladılar. Hızlandılar, hırslandılar, hareketlendiler, pozisyonlar bulmaya başladılar. Gomis’le, Babel’le, Cicaldau ile kaçırdılar. Kerem köşeden toz almaya hazırlanırken o topu kaleci Bilal çıkardı. Bu Bilal nasıl oluyor da takımın üçüncü kalecisi oluyor, anlamadım.

10Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Kayseri, sürekli savunmada kaldı, maçı kazanmak için en ufak gayreti olmadı. Attığı golde Cardoso düzgün vurabilse belki de gol olmayacaktı. İyi vuramayınca o top döndü dolaştı, ağlara yapıştı. Cardoso golünde ilgimi çekti. Kayserili oyuncu gol vuruşunu yaparken, 10 metrelik bir daire çizseniz, çevresinde tek Galatasaraylı yoktu. Böyle savunma olur mu, rakibe böyle vurdurulur mu?

11Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Galatasaray ilk yarıyı berbat, ikinci yarıyı vasat oynadı. Bu oyuna rağmen kaybetse yazık olurdu. Çünkü Kayseri hiçbir şey oynamadı. Buna rağmen; bizim alıştığımız, bizim yaşadığımız, destanlarına tanıklık ettiğimiz Galatasaray, asla bu Galatasaray olamaz. Sezon başında anlamsız bir gençleştirme adına güzelim Galatasaray’ın canına okudular.

12Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Ektiklerini biçiyorlar diyeceğim ama; başkanın, hocaların günahını, bu anlamsız gençleştirmenin faturasını, facia denebilecek kadro mühendisliğinin cezasını niye seyirci çeksin? Galatasaray’ı yönetenlerin faturasını bu seyirci ödemek zorunda değil ki... Hem de her maç aynı acıyı çekerek...

13OSMAN ŞENHER

OSMAN ŞENHER

Galatasaray toparlanmak adına her şeyi yapıyor. Futbolculara, “Koşmuyor, mücadele etmiyor” diyemeyiz. Kayseri karşısında dün gece de maçı kazanmak için her şeylerini ortaya koydular. Bu sefer de karşılarına, Kayserispor’un kalecisi Bilal çıktı. Kalesinde devleşti. En az yüzde yüz dört gol vuruşunu çıkardı. Bu da sarı-kırmızılıların şanssızlığıydı.

14Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Galatasaray çok mu iyi oynuyor? Hayır. Sadece ve sadece bütün futbolcular kötü gidişatı çevirmek için iyi mücadele ediyorlar ama kalite sınırlı... Fatih Terim de, Torrent de Cim Bom’u büyük takım gibi oynatmak istiyorlardı. Ama bu kadroyla daha fazlası olmuyor. Orta sahada yaratıcılık hiç yok. Bilhassa Taylan... 30. dakikada tribünlerden protestoyu görünce hepten dağıldı.

15Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Pulgar yabancı sınırına takıldığı için ilk 11’de oynayamadı. Halbuki takımın en önemli sıkıntısı altı numarada... Torrent ilk önce defans ve orta saha kurgusunu kuracak, ondan sonra hücumu. Gomis tam hazır olmamasına rağmen devamlı gol koklayan bir futbolcu. Feghouli, Kerem, Babel vurdular ama bir türlü olmadı. Ev sahibi ekip gol bulamadıkça da Kayserispor’un direnci arttı.

16Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Hikmet Karaman çok iyi bir teknik direktör... Kayseri’de bütün takımı bütünleştirmiş. Her oyuncunun kademesinde bir arkadaşı bulunuyor. Çok fazla gol pozisyonuna girmeseler de, bilhassa orta saha ve defansları hiç hata yapmadan oynuyor. Fenerbahçe maçında olduğu gibi Galatasaray karşısında da aynı futbolu oynadılar ve çok başarılı oldular.

17Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Sarı-kırmızılılarda rakip defansın arasına girecek, onlara hata yaptıracak orta saha oyuncusu maalesef yok. Cicaldau, oyuna girdikten sonra 1-2 kere bunu denedi, pozisyona da girdi fakat tüm vuruşları rakip file bekçisinden döndü. Kerem çok gol atmak istedi. Pozisyona da girdi ama son vuruşları etkili değildi.

18Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

Sonuçta Galatasaraylı futbolcuların desteğe ihtiyacı var. Özgüvenlerini kaybetmişler. Kazanma hırsı hata yaptırıyor. Bunu da ancak taraftarın desteğiyle atlatabilirler.

19Sadece Torrenti mi Fatih Terimi de bombaladı Bırak masal anlatma

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