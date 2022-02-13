Sadece Torrent'i mi? Fatih Terim'i de bombaladı! 'Bırak masal anlatma'

Galatasaray çok mu iyi oynuyor? Hayır. Sadece ve sadece bütün futbolcular kötü gidişatı çevirmek için iyi mücadele ediyorlar ama kalite sınırlı... Fatih Terim de, Torrent de Cim Bom’u büyük takım gibi oynatmak istiyorlardı. Ama bu kadroyla daha fazlası olmuyor. Orta sahada yaratıcılık hiç yok. Bilhassa Taylan... 30. dakikada tribünlerden protestoyu görünce hepten dağıldı.