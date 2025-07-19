Sadece Hatay'da üretiliyor! Tadına bakan beğenmiyor ama şifa deposu, hasat başladı, kavanozu 450 lira

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Ekici, yıllık üretimin yaklaşık 40 ton olduğunu ifade ederek, "Balın antioksidan değeri çok yüksek. Bu bal çabuk kristalize olduğu için halk arasında beğenilmiyor ama bu yanlış bir kanaat. Aslında kristalize olanlar çok değerli ballardır çünkü bu doğal balın özelliğidir." diye konuştu.