'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yeni kare!
'Sadakatsiz' dizisinde Derin karakteriyle tanınan Melis Sezen, başarılı performansıyla olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, son olarak ayna karşısında çektiği bir karesini yayınladı.
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte başrolde oynayan Melis Sezen, geçtiğimiz yaz Instyle dergisi için objektif karşısına geçmiş ve canlandırdığı 'Derin' karakteriyle kurduğu özel bağdan bahsetmişti.
Güzel oyuncu, "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Çok engebeli bir yolculuk Derin’inki. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. İnandığının peşinde koşarken kendini kaybediyor. Her an yaşayan, dönüşen Derin. Dönüşümlerin kadını. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel" ifadelerini kullanmıştı.
"DERİN'DEN NEFRET EDİYORLARDI"
'Sadakatsiz' dizisinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf eden oyuncu, "Başta çok sert tepkiler aldım. Derin'den nefret ediyorlardı. Derin'le doğrudan konuşan, ona sayıp söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin’le beni karıştırdıkları bile oluyordu" demişti.
"DERİN'İN YAŞADIĞINI ANLIYORUM"
Sezen, bölümler ilerleyince 'Derin' karakterini anladığını söyleyen, 'Derin'le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldığını söylemişti.
Oyuncu, "Derin’i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin’in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuşmuştu.
DALIŞ DERSLERİ ALDI
Ünlü ismin, dizide 'Asya' ve 'Derin' karakterlerinin uçurumdan denize düştükleri sahne için sıkı bir kampa girdiği de öğrenilmişti.
Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Sezen'in o kaza sahnesi için dalış dersleri aldığı ortaya çıkmıştı. Dalış sahneleri için özel bir ekipten eğitim gören oyuncu, aynı zamanda özel meditasyon ve nefes teknikleriyle ilgili de çalışmalar yapmıştı.
YENİ POZUNU PAYLAŞTI
'Sadakatsiz'deki başarılı performansının yanı sıra aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken 25 yaşındaki Melis Sezen, son olarak yeni bir karesini takipçiklerinin beğenisine sundu.
Instagram hesabında 1.4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun, banyo aynsasından çektiği ve fit halini gözler önüne serdiği pozuna kısa sürede 65 bin beğeni ve 400'den fazla yorum geldi.
GÜNEŞ BANYOSU
Filtre ve photoshop kullanmayan Sezen paylaşımına; "Güneş banyosu" notunu düşmüştü. Oyuncunun doğal güzelliği, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.