Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Magazin'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yeni kare!
HaberlerMagazin Haberleri 'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yeni kare!
• 08 Mayıs 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:

'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yeni kare!

'Sadakatsiz' dizisinde Derin karakteriyle tanınan Melis Sezen, başarılı performansıyla olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, son olarak ayna karşısında çektiği bir karesini yayınladı.

• 08 Mayıs 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
1Sadakatsizin Derini Melis Sezenden yeni kare
ABONE OL

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte başrolde oynayan Melis Sezen, geçtiğimiz yaz Instyle dergisi için objektif karşısına geçmiş ve canlandırdığı 'Derin' karakteriyle kurduğu özel bağdan bahsetmişti.

2Sadakatsizin Derini Melis Sezenden yeni kare

Güzel oyuncu, "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Çok engebeli bir yolculuk Derin’inki. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. İnandığının peşinde koşarken kendini kaybediyor. Her an yaşayan, dönüşen Derin. Dönüşümlerin kadını. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel" ifadelerini kullanmıştı.

3DERİNDEN NEFRET EDİYORLARDI

"DERİN'DEN NEFRET EDİYORLARDI"

'Sadakatsiz' dizisinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf eden oyuncu, "Başta çok sert tepkiler aldım. Derin'den nefret ediyorlardı. Derin'le doğrudan konuşan, ona sayıp söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin’le beni karıştırdıkları bile oluyordu" demişti.

4DERİNİN YAŞADIĞINI ANLIYORUM

"DERİN'İN YAŞADIĞINI ANLIYORUM"

Sezen, bölümler ilerleyince 'Derin' karakterini anladığını söyleyen, 'Derin'le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldığını söylemişti.

Oyuncu, "Derin’i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin’in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuşmuştu.

5DALIŞ DERSLERİ ALDI

DALIŞ DERSLERİ ALDI

Ünlü ismin, dizide 'Asya' ve 'Derin' karakterlerinin uçurumdan denize düştükleri sahne için sıkı bir kampa girdiği de öğrenilmişti.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Sezen'in o kaza sahnesi için dalış dersleri aldığı ortaya çıkmıştı. Dalış sahneleri için özel bir ekipten eğitim gören oyuncu, aynı zamanda özel meditasyon ve nefes teknikleriyle ilgili de çalışmalar yapmıştı.

6YENİ POZUNU PAYLAŞTI

YENİ POZUNU PAYLAŞTI

'Sadakatsiz'deki başarılı performansının yanı sıra aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken 25 yaşındaki Melis Sezen, son olarak yeni bir karesini takipçiklerinin beğenisine sundu.

Instagram hesabında 1.4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun, banyo aynsasından çektiği ve fit halini gözler önüne serdiği pozuna kısa sürede 65 bin beğeni ve 400'den fazla yorum geldi.

7Sadakatsizin Derini Melis Sezenden yeni kare

Melis Sezen'in bu gönderisine, "Volkan görmesin", "Çok güzelsin", "Sporun faydaları" ve "Volkan'ı şimdi daha iyi anlıyorum" gibi mesajlar yazıldı.

8Sadakatsizin Derini Melis Sezenden yeni kare

Öte yandan duru bir güzelliğe sahip olan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafla en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

9GÜNEŞ BANYOSU

GÜNEŞ BANYOSU

Filtre ve photoshop kullanmayan Sezen paylaşımına; "Güneş banyosu" notunu düşmüştü. Oyuncunun doğal güzelliği, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz!

    Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz!

    Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

    Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum

    'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yeni kare!

    'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yeni kare!

    Burcu Özberk'ten makyajsız paylaşım!

    Burcu Özberk'ten makyajsız paylaşım!